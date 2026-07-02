Ralf Rangnick, pelatih tim nasional Austria, berbicara mengenai laga melawan Spanyol di babak 32 besar Piala Dunia 2026, Kamis malam ini.

Situs Tribuna memuat pernyataan Rangnick mengenai Lamine Yamal, bintang tim La Roja, menjelang pertandingan yang dinantikan tersebut.

Pelatih Austria itu mengatakan, “Yamal adalah pemain yang luar biasa, dan akan tetap demikian selama beberapa tahun ke depan, jika ia menjaga kesehatan dan konsentrasinya.”

Ia menambahkan, “Yamal seperti Lionel Messi; dia adalah salah satu pemain yang akan kami awasi dengan ketat. Kami tidak akan memberinya banyak ruang, dan dia adalah pemain yang saya harap bisa menjadi bagian dari tim saya.”

Rangnick menegaskan, “Timnas Spanyol adalah salah satu kandidat terkuat untuk memenangkan turnamen ini, serta juara Eropa yang telah menjalani banyak pertandingan tanpa kekalahan. Kita akan lihat apa yang akan mereka tunjukkan dalam pertandingan ini.”

Ia menambahkan, “Kami belum pernah menghadapi Spanyol belakangan ini, karena kami bermain melawan tim-tim di luar Eropa selama Piala Dunia. Kami ingin menciptakan kejutan saat menghadapi La Roja.”