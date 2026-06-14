Rangkaian yang luar biasa... Arbeloa di ambang Liga Premier

Tampaknya bursa pelatih di Eropa musim panas ini menyaksikan salah satu efek "domino" yang paling aneh, setelah jurnalis terpercaya Fabrizio Romano mengungkap nasib pelatih asal Spanyol, Álvaro Arbeloa.

Ahli pasar transfer tersebut mengungkapkan bahwa mantan pelatih Real Madrid itu kini sangat dekat untuk mengambil alih kepelatihan Fulham di Inggris, dengan penyelesaian detail akhir kontrak.

Meskipun perpindahan pelatih dari satu klub ke klub lain bukanlah hal yang aneh, apa yang terjadi antara Real Madrid, Benfica, dan Fulham dalam beberapa hari terakhir tampak luar biasa.

Awalnya, pelatih asal Portugal, José Mourinho, meninggalkan Benfica, sebelum secara resmi kembali ke Real Madrid dengan kontrak berdurasi tiga tahun, dalam petualangan keduanya bersama klub tersebut setelah 13 tahun hengkang.

Seiring kepergian Mourinho, Benfica bergerak cepat untuk merekrut Marco Silva, yang mengakhiri perjalanan lima tahunnya bersama Fulham dan memimpin tim tersebut kembali ke Liga Premier Inggris serta mencetak beberapa rekor menonjol. Klub Portugal itu mengumumkan penunjukannya dengan kontrak berdurasi dua tahun.

Sedangkan Real Madrid, telah mengakhiri era Álvaro Arbeloa setelah masa singkatnya memimpin tim utama, sehingga posisi tersebut kosong menjelang kembalinya Mourinho.

Kini, Arbeloa hampir menutup lingkaran dengan pindah ke Fulham, menggantikan Marco Silva yang hengkang ke Benfica, dalam rangkaian yang tampak seperti pertukaran tiga pelatih di antara ketiga klub tersebut.

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