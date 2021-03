"Anda Benar-Benar Rusak!" - Manajer Rangers Steven Gerrard Dikartu Merah Wasit

Manajer Rangers yang juga mantan kapten Liverpool, Steven Gerrard, diganjar kartu merah setelah melakukan protes atas keputusan wasit John Beaton.

Terbaru, Rangers dengan susah payah mengalahkan tuan rumah Livingston 1-0 pada pekan ke-30 Liga Primer Inggris Skotlandia, Kamis (4/3) dini hari WIB.

Gol kemenangan The Gers baru tercipta pada menit ke-87 via striker Alfredo Morelos.

Gerrard dikartu merah selepas wasit meniup peluit jeda pertandingan. Sebelumnya, ia menghampiri sang pengadil untuk mempertanyakan keputusan yang ia tidak setujui.

"Saya tahu mengapa Anda tidak mau berbicara dengan saya, karena Anda [sumpah serapah] sangat salah,” ucap Gerrard seperti yang terekam audio kamera.

“Anda benar-benar rusak!,” tambahnya.

Rangers boss Steven Gerrard has been sent off at half-time after having words with the referee in the game against Livingston! 🔴 pic.twitter.com/QOY2RmSHKy