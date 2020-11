Sergio Ramos Cedera Saat Spanyol Permalukan Jerman, Real Madrid Ketar-Ketir

Los Blancos berpeluang tanpa diperkuat Ramos ketika melakoni jadwal padat dalam beberapa pekan ke depan.

was-was mendengar kabar potensi cedera setelah Sergio Ramos tidak bisa melanjutkan pertandingan lawan Jerman, Rabu (18/11) dini hari.

Sang bek sentral meninggalkan lapangan sebelum jeda permainan dan memberi isyarat mengalami sakit pada bagian belakang paha kanannya.

Spanyol saat itu tengah memimpin 3-0 lewat gol-gol Alvaro Morata, Ferran Torres dan Rodri, sebelum kemudian Torres mencatatkan hat-trick untuk membantu negaranya pesta enam gol tanpa balas ke gawang Jerman.

Selepas laga, pelatih Spanyol, Luis Enrique optimistis bahwa bek berusia 34 tahun itu tidak mengalami cedera serius.

"Kami tidak percaya bahwa cederanya sangat serius," ujar Enrique. "Tapi memang itu merupakan momen yang tidak menyenangkan bagi semua orang. Saya merasa tidak enak pada klub tapi begitulah adanya."

Bos Madrid, Zinedine Zidane tentu akan berharap bisa menarik Ramos dari tugas internasional mengingat cedera yang ada, karena kampiun itu akan memiliki sejumlah pertandingan penting yang akan datang.

Usai jeda internasional, para pemain Madrid akan beraksi melawan tim urutan kedua, pada akhir pekan ini. Kemenangan sangat penting bagi Los Blancos untuk bisa memangkas jarak dengan sebagai pemimpin klasemen sementara.

Pertandingan liga lainnya melawan Deportivo Alaves dan Sevilla menanti sesudahnya, lalu juga ada tugas di Liga Champions menghadapi Milan dan .

Kemudian setelah itu, ada derbi Madrid yang menanti mereka versus Atletico.