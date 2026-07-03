Ramos mengungkap "ramalan" Ronaldo setelah mengalahkan Kroasia

Penyerang Gonzalo Ramos memainkan peran penting dalam lolosnya tim nasional Portugal ke babak 16 besar Piala Dunia, setelah mengalahkan Kroasia.

Ramos masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-62, dan berhasil mencetak gol penentu kemenangan pada menit keempat waktu tambahan (90+4).

Surat kabar A Bola memuat pernyataan Ramos yang ia sampaikan kepada jaringan Sport TV, di mana ia mengatakan, “Ini adalah pertandingan yang sulit. Kami memulai pertandingan dalam keadaan tertinggal, dan pada akhirnya kemenangan ini datang di tengah keputusasaan dan perjuangan.”

Dia menambahkan, “Yang terpenting, kami lolos dan menunjukkan kekuatan tim kami. Pertandingan ini sudah berlalu, dan sekarang kami harus fokus pada pertandingan berikutnya.”

Dia melanjutkan, “Gol itu tercipta hampir sebagai reaksi naluriah. Saya tahu saya sering tampil di momen-momen seperti ini. Biasanya saya mencetak gol dan menentukan hasil pertandingan.”

Dia menekankan, “Sekali lagi saya membuktikan bahwa saya ada di sini untuk membantu dan membuat perbedaan. Ada hari-hari yang lebih sulit, tapi hari pertandingan itu sesuatu yang sama sekali berbeda. Ada hal-hal yang lebih penting daripada bermain lebih banyak atau lebih sedikit menit.”

Dia menekankan, “Jika saya tidak memiliki energi seperti biasanya, saya tidak akan bisa membantu tim. Dan hari ini saya berhasil melakukannya, dan itu sepadan dengan usaha yang saya keluarkan.” Cristiano Ronaldo sudah memberi tahu saya sebelumnya bahwa saya akan berperan penting dan membantu tim. Seperti yang saya katakan kepada rekan-rekan setim di ruang ganti, jangan khawatir, dan jika saya diturunkan, saya akan mencetak gol. Dan saya telah menepati janji itu.”

Mengenai pertandingan melawan Spanyol yang akan datang, ia berkomentar, “Mereka adalah tim yang kuat. Namun, kami ingin menjadi juara dunia, dan siapa pun yang ingin melangkah jauh di turnamen ini harus menghadapi tim-tim terbaik. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat.”

Ia juga berbicara tentang Diogo Jota, dengan mengatakan, “Kami membicarakannya setiap hari. Dia memberi kami kekuatan, dan kemenangan hari ini sangat istimewa.”

Jaringan “Opta” menyebutkan bahwa Ramos mencetak gol atau memberikan assist, dengan rata-rata satu kontribusi gol setiap 37 menit di Piala Dunia, yang merupakan rata-rata terbaik bagi pemain Portugal mana pun yang berkontribusi pada 5 gol atau lebih dalam sejarah turnamen ini.