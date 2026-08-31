Besiktas menjadi salah satu klub yang paling berminat mendatangkan Marc Casado, bintang Barcelona, yang saat ini berada di luar rencana pelatih Hansi Flick, sehingga ia pun mencari tujuan baru.

Menurut surat kabar Sport, yang mengutip situs Sozcu asal Turki, Besiktas ingin meminjam Marc Casado dengan opsi pembelian permanen.

Besiktas berupaya di detik-detik akhir untuk mendatangkan seorang gelandang, dan juga telah memasukkan Ilaix Moriba, pemain Celta Vigo, serta Richard Rios, pemain Benfica, ke dalam rencananya. Meski demikian, Casado tetap menjadi target utama untuk memperkuat lini tengah tim Turki tersebut.

Di sisi lain, Barcelona lebih memilih memperoleh keuntungan finansial dari penjualan pemain tersebut. Pada usia 22 tahun, ia masih memiliki masa depan yang panjang, dan klub mungkin bersedia menerima skema serupa dengan yang diterapkan pada Hector Fort, yakni menjual 50 atau 60% hak atas pemain sambil tetap mempertahankan kendali atasnya.

Namun perjalanan karier Casado, yang telah menjadi pemain internasional bersama timnas utama Spanyol, membuat nilainya lebih tinggi dibandingkan Fort, yang dijual ke Real Sociedad seharga 8,5 juta euro.

Casado terikat kontrak dengan Barcelona hingga tahun 2028, dan meskipun ia berlatih sebagian besar musim panas terpisah dari kelompok, ia ingin menunggu hingga agennya, Jorge Mendes, menemukan tawaran terbaik yang mungkin untuknya, terutama dari sisi olahraga.

Casado tidak menilai kepindahan ke Liga Turki sebagai pilihan yang jelas baginya, sebab Liga Turki bukanlah salah satu liga terbaik di benua Eropa, sehingga ia menunggu kepastian tawaran yang lebih baik dari sisi olahraga.

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