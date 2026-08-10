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Raksasa Eropa Pertimbangkan Rekrut Juara Dunia

Transfers
U. Simon
Serie A
Spain
Juventus
Athletic Bilbao
World Cup
Spanyol
Italia

Juventus dari Italia sedang memikirkan untuk memperbaiki lini penjagaan gawang Si Nyonya Tua dengan Unai Simon, yang baru saja meraih gelar juara Piala Dunia bersama timnas negaranya, Spanyol.

Jaringan Tutto Mercato Web menyebutkan bahwa Juventus tampak bertekad untuk melakukan upaya merekrut Simon, kiper Athletic Bilbao.

Unai Simon berusia 29 tahun dan nilainya ditaksir sekitar 25 juta euro, dengan catatan bahwa kontraknya bersama Bilbao berlangsung hingga musim panas 2029.

Mencari kiper baru menjadi salah satu prioritas Juventus selama periode bursa transfer musim panas, terutama setelah penampilan yang kurang meyakinkan dari Di Gregorio dalam laga-laga uji coba selama masa persiapan. Oleh karena itu, klub ingin mempercepat langkah-langkahnya ke arah tersebut.

Unai Simon menyita perhatian besar berkat penampilan mengesankannya di Piala Dunia 2026, di mana gawangnya hanya kebobolan satu kali sepanjang laga-laga turnamen, yakni saat kemenangan 2-1 atas Belgia di babak perempat final.

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