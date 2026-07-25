Raja Termuda: Mampukah Yamal Merebut Takhta Ronaldo?

Lamine Yamal tak lagi sekadar bakat menjanjikan atau bintang muda di skuad Barcelona, melainkan telah menjadi salah satu wajah paling menonjol dalam sepak bola dunia. Setelah memuncaki musim bersejarahnya dengan membawa timnas Spanyol menjuarai Piala Dunia, pemain muda ini mengukuhkan posisinya di antara para bintang besar sepak bola, hingga menjadi kandidat terkuat untuk bersaing memperebutkan penghargaan Ballon d'Or 2026, dalam perjalanan luar biasa yang dimulai sejak dini dan masih menjanjikan lebih banyak lagi.

Menurut yang diberitakan surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Yamal yang baru saja menginjak usia sembilan belas tahun menambahkan gelar Piala Dunia ke dalam daftar prestasinya yang gemilang, sehingga semakin dekat dengan mewujudkan impian terbesar dalam kariernya, yaitu meraih penghargaan individu tertinggi di dunia sepak bola.

Lamine Yamal (19 tahun) menutup musim luar biasa dengan meraih gelar Piala Dunia bersama timnas Spanyol, sebuah pencapaian yang menegaskan posisi yang telah diraih bintang Barcelona ini, setelah ia berubah menjadi salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola di seluruh dunia.

Bakat dininya merupakan kasus luar biasa dalam sejarah sepak bola, sebab tak ada yang mendahuluinya menjuarai Piala Dunia pada usia yang lebih muda darinya kecuali legenda Brasil Pele dan pemain Italia Giuseppe Bergomi, keduanya memainkan peran menonjol dalam mengantar timnas negaranya meraih gelar dunia.

Rekam jejak Yamal tak terbatas pada Piala Dunia saja, karena ia sebelumnya pernah menjuarai Piala Eropa 2024 bersama timnas Spanyol, dan di ajang tersebut ia juga meraih penghargaan pemain muda terbaik turnamen.

Prestasi kolektif dan individu meski usianya masih muda

Meski usianya masih belia, Yamal telah menjalani 33 pertandingan internasional dengan seragam timnas Spanyol, dan bersama Barcelona ia meraih tiga gelar Liga Spanyol, dua gelar Piala Super Spanyol, ditambah gelar Copa del Rey.

Gelar Liga Champions Eropa tetap menjadi target terbesar yang ingin ia raih bersama klub Catalan tersebut dalam beberapa tahun mendatang.

Adapun di tingkat individu, ia dinobatkan meraih penghargaan "Kopa" untuk pemain muda terbaik dunia, di samping penghargaan "Golden Boy", untuk menegaskan posisinya sebagai bakat muda terbaik dalam sepak bola Eropa.

Yamal tampil dengan musim luar biasa di tingkat individu, setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Spanyol, menyusul torehannya sebanyak 16 gol, hingga berbagi penghargaan "Zarra" untuk pencetak gol terbaik Spanyol dengan Ferran Torres, di samping sumbangan 11 assist.

Secara keseluruhan, pemain ini telah menjalani 151 pertandingan dengan seragam Barcelona, mencetak 49 gol, dan menyumbang 44 assist, angka-angka yang mencerminkan besarnya pengaruhnya meski usianya masih muda.

Cedera yang tak menghalanginya bersinar di Piala Dunia

Meski tiba di Piala Dunia dalam kondisi mengalami cedera hamstring kiri, yang memengaruhi kesiapan fisiknya dan mengurangi jumlah penampilannya, Lamine Yamal tetap menjadi salah satu senjata serang paling menonjol di skuad timnas Spanyol.

Levelnya berkembang secara bertahap seiring berjalannya turnamen, di mana ia mencetak gol ke gawang timnas Arab Saudi, serta menyebabkan tendangan penalti yang menjadi gol pembuka Spanyol menghadapi Prancis di semifinal.

Menurut statistik, tak ada yang mengunggulinya dalam jumlah aksi menggiring bola sepanjang turnamen kecuali pemain Argentina Lionel Messi, setelah Yamal melakukan 27 dribel sukses, berbanding 28 untuk Messi.

Sebaliknya, Kylian Mbappe, Michael Olise, dan Vinicius Junior berada jauh dari angkanya, setelah masing-masing hanya menorehkan 16 dribel saja, yang mencerminkan besarnya pengaruh yang diciptakan sayap Barcelona ini sepanjang turnamen.

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Ballon d'Or di depan mata

Lamine Yamal kini menjadi salah satu kandidat paling menonjol untuk meraih penghargaan Ballon d'Or 2026, bahkan ia memiliki peluang nyata untuk menjadi pemain termuda dalam sejarah yang dinobatkan meraih penghargaan tersebut.

Pemain Brasil Ronaldo Nazario memegang rekor sebagai peraih Ballon d'Or termuda, setelah meraihnya pada tahun 1997 saat berusia 21 tahun dan 92 hari.

Yamal sebelumnya menjadi runner-up dalam perebutan Ballon d'Or tahun lalu di belakang Ousmane Dembele, tetapi ia memasuki edisi kali ini dengan keunggulan besar setelah menjuarai Piala Dunia dan Liga Spanyol, di samping angka-angka individunya yang istimewa.

Meski unggul secara statistik atas seluruh rekannya di timnas Spanyol, distribusi suara di antara para pemain Spanyol tetap menjadi salah satu faktor yang mungkin memengaruhi peluangnya selama proses pemungutan suara.

Pemain termahal di dunia

Setelah Piala Dunia berakhir, Yamal terus meraih keuntungan, setelah nilai pasarnya melonjak ke level tertinggi dalam kariernya.

Situs "Transfermarkt" yang khusus memperbarui nilai pasar para pemain menjadikan bintang Barcelona dan pemilik nomor punggung 10 ini sebagai pemain termahal di dunia dengan nilai mencapai 220 juta euro, sama dengan pemain Norwegia Erling Haaland, yang juga menampilkan level mengesankan sepanjang Piala Dunia.

Lamine Yamal saat ini tengah menjalani liburan musim panasnya setelah musim panjang yang penuh prestasi, tetapi ia akan kembali ke Barcelona dengan ambisi yang lebih besar, demi melanjutkan menorehkan sejarah luar biasa.

Sebab apa yang ia raih hingga kini hanyalah awal dari sebuah perjalanan yang tampak berpeluang menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah sepak bola, jika bintang Spanyol ini terus berkembang dan mempertahankan levelnya yang menakjubkan.