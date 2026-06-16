Raja Prancis... Mbappé merebut gelar Les Bleus dari Senegal

Kapten timnas Prancis, Kylian Mbappé, tampil gemilang dan mencetak dua gol di babak kedua, sehingga membawa Les Bleus meraih kemenangan menegangkan (3-1) atas Senegal, Selasa malam, dalam laga pertama Grup 9 Piala Dunia 2026.

Mbappé, bintang Real Madrid, mencetak gol pertama pada menit ke-66 setelah menerima umpan ajaib dari rekan setimnya, Michael Oliasi, sementara gol keduanya (gol ketiga Prancis) dicetaknya pada menit ke-90+6 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti.

Menurut jaringan statistik “Opta”, Mbappé kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Prancis dengan 58 gol (99 pertandingan), mengungguli Olivier Giroud yang telah pensiun dari timnas dengan 57 gol (137 pertandingan), dan Kylian masih bisa menambah jumlah golnya bersama Les Bleus dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Mbappé juga menambah jumlah golnya di Piala Dunia menjadi 14 gol, sehingga menjadi pemain Prancis dengan gol terbanyak di ajang tersebut, mengungguli Just Fontaine yang mencetak 13 gol—semua gol tersebut dicetak dalam satu edisi Piala Dunia (Piala Dunia 1958).

Dengan kemenangan ini, tim Les Bleus menunjukkan taringnya sejak dini, dan menegaskan bahwa mereka akan menjadi salah satu pesaing terkuat untuk gelar Piala Dunia 2026, setelah menjuarai Piala Dunia 2018 dan mencapai final turnamen 2022.

Timnas Prancis kini mengoleksi 3 poin dan memuncaki Grup 9, sambil menunggu hasil pertandingan antara Irak dan Norwegia dalam kompetisi grup yang sama.







