Bintang Argentina Lionel Messi terus mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pesepak bola terhebat sepanjang sejarah, setelah memuncaki daftar pemain paling produktif dalam mencetak gol di laga-laga final, mengungguli sejumlah legenda sepak bola, dengan yang terdepan adalah bintang Portugal Cristiano Ronaldo.

Menurut jaringan "FIFA World Cup Stats", Messi menempati puncak peringkat dengan raihan 35 gol yang dicetaknya di berbagai final yang ia jalani bersama Barcelona dan timnas Argentina, tersebar di ajang Liga Champions Eropa, Copa del Rey, Piala Super Spanyol, Copa America, serta final Piala Dunia.

Legenda Brasil Pele menempati peringkat kedua dengan raihan 31 gol, setelah ia berhasil merobek jala gawang di hampir seluruh final yang ia jalani, baik dengan seragam Santos maupun bersama timnas Brasil, yang ia bawa meraih tiga gelar Piala Dunia.

Adapun bintang Portugal Cristiano Ronaldo berada di peringkat ketiga dengan raihan 24 gol, yang ia cetak sepanjang kariernya bersama Manchester United, Real Madrid, dan timnas Portugal, serta menonjol secara khusus di final Liga Champions Eropa dan turnamen-turnamen internasional.

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Daftar tersebut juga menampilkan kehadiran sejumlah bintang sepak bola dunia paling terkemuka, di mana bintang Brasil Neymar berada di peringkat keempat dengan raihan 21 gol, sementara duet Romario dan Robert Lewandowski berbagi peringkat kelima setelah masing-masing mencetak 18 gol di laga-laga final.

Peringkat ini mencerminkan nilai para pemain di momen-momen terbesar, karena keunggulan tidak hanya sebatas mencetak gol sepanjang musim, tetapi meluas hingga kemampuan menentukan hasil ketika gelar-gelar dipertaruhkan, hal yang memberi Messi keunggulan historis dalam salah satu statistik terpenting terkait para bintang besar.