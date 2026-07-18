Raja Hadiah... Oliseh memecahkan rekor Pelé

Bintang Prancis, Michel Oliès, berhasil menciptakan dua gol dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 melawan tim nasional Inggris.

Oulissé menciptakan gol pertama dan ketiga untuk Les Bleus dalam pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Inggris dengan skor 6-4.

Jaringan statistik "Opta" menyebutkan bahwa Oulissé menciptakan 7 gol selama Piala Dunia 2026, memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh legenda Brasil Pelé, yang menciptakan 6 gol pada Piala Dunia 1970.

Opta menambahkan, “Dari tujuh umpan penentu tersebut, lima di antaranya ditujukan kepada rekan setimnya Kylian Mbappé, yang merupakan rekor baru untuk jumlah umpan penentu terbanyak yang diberikan oleh seorang pemain kepada rekan setimnya dalam satu edisi Piala Dunia selama periode ini.”

Sementara itu, jaringan statistik “Stats Foot” menyebutkan bahwa Oliès menjadi pemain pertama yang menciptakan 7 gol dalam satu edisi Piala Dunia, sejak pemain Prancis Raymond Kopa, yang mencetak angka yang sama pada Piala Dunia 1958.