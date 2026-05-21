Rai Vloet dibebaskan setelah kecelakaan maut dan langsung angkat bicara

Rai Vloet telah bebas sejak Rabu lalu, setelah menjalani hukuman penjara selama dua puluh bulan akibat kecelakaan lalu lintas yang mematikan yang menewaskan seorang anak laki-laki berusia empat tahun. Gelandang berusia 31 tahun itu langsung memberikan wawancara kepada Tubantia.

Pada November 2021, Vloet menyebabkan kecelakaan lalu lintas fatal yang menewaskan Gio Roos yang berusia empat tahun. Gelandang tersebut telah mengonsumsi alkohol berlebihan dan mengemudi dengan kecepatan tinggi.

Wawancara jurnalis Vincent de Vries dengan Rai Vloet membahas rasa bersalahnya, hukuman yang diterimanya, dan keinginannya untuk kembali ke lapangan sepak bola.

“Saya mengerti bahwa orang-orang marah. Keluarga saya juga begitu. Mereka bisa saja memarahi saya sekeras orang lain pada hari itu, tetapi mereka selalu mendukung saya setelahnya. Pasti banyak orang yang tidak ingin saya mendapat kesempatan kedua,” Vloet memulai ceritanya.

Vloet menyadari bahwa malam naas itu akan selalu menghantuinya. “Cukup googling nama saya dan hal pertama yang muncul adalah cerita itu. Itu adalah sesuatu yang harus saya hadapi dan terima.”

Vloet ingin menekankan satu hal. “Orang tua adalah korban terbesar dari semua ini. Itu adalah kesalahan yang mengerikan pada malam itu.”

Pemain asal Schijndel ini telah menjalani masa hukumannya di Middelburg dan Roermond dan menurut De Vries terlihat bugar. Vloet masih berharap bisa kembali. “Apakah saya akan mendapat kesempatan kedua di dunia sepak bola atau tidak, itulah motivasi saya.”

Vloet tidak mengharapkan dirinya akan bermain di lapangan-lapangan Belanda. “Saya memang ingin, tapi tidak ada direktur yang berani melakukannya. Orang-orang yang saya ajak bicara berkata: Rai, sebagai pemain, kami akan langsung merekrutmu. Tapi dengan reaksi para penggemar, sponsor, dewan komisaris, dan media, kami tidak berani melakukannya.”