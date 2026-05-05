Petualangan singkat Raheem Sterling di Feyenoord dapat dianggap gagal, demikian kesimpulan jurnalis Sjoerd Mossou di FC Rijnmond. Meskipun klub asal Rotterdam ini tampaknya akan lolos ke Liga Champions, pemain asal Inggris tersebut belum mampu membuktikan statusnya sebagai mantan bintang top.

Feyenoord mendatangkan Sterling yang berusia 31 tahun ke De Kuip dengan penuh sensasi, namun dampaknya di lapangan sejauh ini sangat terbatas. Dalam 349 menit bermain, yang terbagi dalam tujuh pertandingan Eredivisie, pemain berpengalaman ini hanya memberikan satu assist.

Kini, pemain muda Tobias van den Elshout (19), yang awalnya berposisi sebagai gelandang, lebih diutamakan daripada Sterling. Dalam laga melawan Fortuna Sittard (kemenangan 1-2), Gaoussou (23) Diarra lebih diutamakan sebagai pemain pengganti.

Mossou, yang bekerja untuk Algemeen Dagblad, menarik kesimpulan yang menyakitkan. “Raheem Sterling sudah dianggap gagal, ini adalah proyek yang gagal. Ini adalah cerita yang sangat jelas, namun tetap menjadi transfer yang menarik. Hal itu sudah terlihat sejak awal.”

Jurnalis tersebut telah melakukan sedikit penelitian. “Saya telah mendalaminya beberapa waktu lalu dan menelepon beberapa orang mengenai hal ini. Ada aturan di kalangan ilmuwan olahraga bahwa 500 pertandingan adalah batas di mana pemain top dapat bermain. Tentu saja ada pengecualian, seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo.”

“Tapi Sterling debut di Liverpool saat masih sangat muda dan langsung bermain dalam banyak pertandingan. Pada Wesley Sneijder dan Rafael van der Vaart juga ada hal serupa. Mereka juga bermain dalam banyak pertandingan di masa muda mereka, dan akibatnya, mereka lebih cepat kelelahan dan lebih cepat mencapai batas tersebut. Tampaknya hal itu sangat mungkin terjadi padanya,” kata Mossou.

Feyenoord tidak berencana memperpanjang kontrak Sterling yang akan berakhir. Kemungkinan besar, penyerang ini akan bermain di luar Eropa setelah musim ini.