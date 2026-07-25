Sebuah penelitian baru mengungkap kejutan terkait asal-usul keluarga bintang Argentina Lionel Messi, setelah seorang peneliti Italia menemukan bahwa salah satu leluhurnya lahir di negara bagian Sao Paulo, Brasil, sebelum keluarga tersebut kemudian pindah ke Argentina, dalam sebuah perjalanan yang juga menyaksikan perubahan pada nama keluarga mereka.

Menurut yang dilaporkan jaringan "Globo" Brasil, peneliti Italia Fiorenzo Santini, yang mengkhususkan diri dalam penelusuran silsilah, menghabiskan beberapa tahun untuk menyusun pohon keluarga kapten timnas Argentina tersebut, setelah rasa penasarannya dipicu oleh asal-usul nama "Messi" pada masa awal karier sang pemain bersama Barcelona.

Bermula dari Italia, lalu singgah di Brasil

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa buyut Messi dari pihak ayah, Angelo Messi, meninggalkan kota Recanati di Italia menuju kota Rosario di Argentina pada tahun 1893 bersama istrinya.

Adapun dari pihak ibunya, kisahnya berawal dari sang buyut Raniero Cuccittini, yang lahir di wilayah San Severino Marche di Italia, sebelum ia berhijrah bersama istrinya Rosa Richetsa ke Brasil dengan kapal "Washington", di mana mereka tiba di pelabuhan Santos pada 20 September 1899.

Perubahan nama di Brasil

Menurut dokumen-dokumen historis, perjalanan keluarga tersebut ke Brasil menyaksikan perubahan pada nama depan dan nama keluarga karena kesulitan terkait penulisan nama-nama asing pada masa itu, di mana nama Raniero berubah menjadi "Ramiero Concittini", perubahan-perubahan yang lazim terjadi di kalangan para imigran pada periode tersebut.

Keluarga itu menetap di negara bagian Sao Paulo, tempat sang buyut bekerja di salah satu perkebunan yang berada di wilayah Rincao, sebelum pindah untuk tinggal di kota Ribeirao Preto, dan di sanalah lahir dua orang anak keluarga tersebut, di antaranya Arderigo pada tahun 1904.

Dari Ribeirao Preto ke Rosario

Sekitar satu tahun setelah kelahiran Arderigo, keluarga itu meninggalkan Brasil menuju Argentina, tempat mereka menetap di sekitar kota Rosario.

Dari sanalah babak baru keluarga tersebut dimulai, di mana kemudian lahir Antonio Cuccittini, kakek Messi, lalu ibunya Celia Maria Cuccittini, sebelum lahirnya Lionel Andres Messi Cuccittini pada 24 Juni 1987.

Rahasia nama "Cuccittini"

Santini menjelaskan bahwa penelitiannya berlangsung antara tahun 2019 dan 2022, setelah ia mencatat tidak adanya satu pun catatan mengenai nama "Cuccittini" di Italia, sebelum ia menemukan melalui dokumen dan kerabat ibu Messi bahwa perubahan nama depan dan nama keluarga terjadi selama keluarga tersebut tinggal di Brasil.

Ia menambahkan bahwa hasil-hasil ini turut berperan dalam pemberian gelar "warga kehormatan" kepada Messi untuk kota San Severino Marche di Italia pada tahun 2022, sebagai penghargaan atas akar keluarganya.

Apa yang tersisa dari jejak keluarga di Brasil?

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada catatan apa pun yang mengindikasikan adanya kerabat Messi yang tersisa di kota Ribeirao Preto setelah keluarga itu pindah ke Argentina pada tahun 1905.

Meski demikian, masih ada ikatan simbolis yang menghubungkan bintang Argentina itu dengan kota tersebut, yang berupa sebuah jalan yang menyandang nama "Martinico Prado", diambil dari pemilik perkebunan yang menyambut para leluhur keluarga Messi selama masa tinggal mereka di negara bagian Sao Paulo, sebelum hijrah terakhir mereka ke Argentina.