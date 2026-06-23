Rahasia ada pada nomor 10... Ronaldo memecahkan rekor Euro dan Piala Dunia dengan satu gol

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, mencatatkan sejarah di Piala Dunia dan Piala Eropa dengan satu gol.

Timnas Portugal berhadapan dengan timnas Uzbekistan, hari Selasa ini, di Stadion Houston, pada pertandingan kedua babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Pada menit keenam pertandingan, Ronaldo mencetak gol pertama Portugal ke gawang timnas Uzbekistan, setelah dengan cerdik menyambar umpan silang dari João Cancelo dan memasukkannya ke dalam gawang.

Ronaldo kemudian menambah gol keduanya sekaligus gol ketiga bagi timnas Portugal pada menit ke-39, setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper timnas Uzbekistan, dan dengan cerdik melepaskan tendangan ke sisi kanan gawang seperti biasa.

Gol kedua ini secara khusus sangat bersejarah, karena merupakan gol kesepuluh yang dicetak Ronaldo sepanjang kariernya di Piala Dunia, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk timnas Portugal di ajang tersebut.

Namun, ini bukanlah satu-satunya pencapaian, karena “El Don” menjadi pemain pertama yang mencetak 10 gol atau lebih di dua turnamen, yaitu Kejuaraan Eropa dan Piala Dunia, di mana ia sebelumnya juga telah mencetak 14 gol di Kejuaraan Eropa, menurut situs “Stats Foot”.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Kejuaraan Eropa, unggul 5 gol dari pemain Prancis Michel Platini, sementara ia masih jauh dari gelar serupa di Piala Dunia, karena tertinggal 8 gol di belakang pemain Argentina Lionel Messi.