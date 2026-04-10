"Rahan Fleck" kembali lolos dari jebakan Atlético Madrid

Atlético Madrid terus menunjukkan minatnya untuk mendatangkan gelandang muda Marc Bernal dari Barcelona, namun semua tanda-tanda menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut masih jauh dari terwujud, karena sang pemain dan klub Catalan tersebut menolak gagasan untuk pindah saat ini.

Upaya Atlético Madrid untuk merekrut Bernal sebelumnya hanya terjadi pada bursa transfer sebelumnya, ketika sang pemain belum sepenuhnya mendapatkan tempatnya kembali di skuad utama Barcelona dan sedang mencari kesempatan untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak.

Namun, Hansi Flick, pelatih Barcelona, berhasil meyakinkan pemain tersebut untuk tetap bertahan di "Camp Nou", sehingga menutup kemungkinan kepindahan dari klub Catalan tersebut pada saat itu.

Menurut laporan media Spanyol, pertemuan digelar Jumat lalu antara agen Bernal, Raul Verdu, dan Mateo Alemany, direktur olahraga Atletico Madrid, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai peluang baru untuk menghidupkan kembali negosiasi, terutama setelah laporan yang dimuat surat kabar "AS".

Baca juga:

Namun, surat kabar "Mundo Deportivo" menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari komunikasi perkenalan umum antara Alemany dan perusahaan "Rock Nation E-Sports" yang diwakili oleh agen tersebut, dan berfokus pada pemain lain, tanpa menyebut nama Marc Bernal sebagai opsi serius atau fokus pembicaraan.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa baik Barcelona maupun sang pemain sendiri tidak mempertimbangkan untuk pindah pada akhir musim ini, karena syarat untuk mempertimbangkan tawaran transfer apa pun adalah adanya perubahan drastis dalam situasi saat ini, yang saat ini tidak tersedia.

Surat kabar tersebut juga mencatat bahwa Bernal merasa bahagia di "Camp Nou", dan pelatih Flick semakin mengandalkannya, sementara manajemen olahraga Barcelona tidak berencana melepas salah satu talenta terbaik "La Masia".

Marc Bernal (18 tahun) dianggap sebagai salah satu pilar masa depan di lini tengah Barcelona, dan ia telah menunjukkan perkembangan yang signifikan di bawah asuhan Flick, yang menjadikannya target potensial bagi beberapa klub. Namun, klub Catalan ini berupaya mempertahankannya dalam proyek jangka panjang mereka.