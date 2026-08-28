Pada malam bersejarah di Stadion Spotify Camp Nou, Hansi Flick tak hanya sekadar meraih kemenangan, tetapi juga tercatat dalam sejarah Barcelona lewat pintu terlebar; pelatih asal Jerman itu menurunkan susunan pemain inti termuda dalam sejarah klub di kandang sendiri, dengan rata-rata usia yang mengejutkan, hanya 23,18 tahun, sekaligus memecahkan rekor yang bertahan selama 14 tahun.

Menurut jurnalis Oriol Domenech, susunan pemain yang memulai laga malam ini adalah yang termuda dalam sejarah Barcelona di Stadion Camp Nou, melampaui susunan legendaris Pep Guardiola melawan BATE Borisov di Liga Champions Eropa pada tahun 2011.

Skuad dari La Masia, Raphinha satu-satunya dari abad lalu

Yang menarik, susunan pemain ini mencakup tujuh pemain yang menempuh jenjang di akademi La Masia, ditambah dua pemain internasional Spanyol yaitu Pedri dan Juan Garcia. Di antara sebelas pemain, hanya Raphinha dan Anthony Gordon yang lahir di luar Spanyol.

Angka-angka itu mengungkap besarnya revolusi kaum muda yang dipimpin Flick. Dari seluruh pemain inti, Raphinha (kelahiran 1996) adalah satu-satunya pemain yang lahir di abad ke-20. Sementara itu, Juan Garcia, Eric Garcia, dan Anthony Gordon lahir pada 2001, Gerard Martin dan Pedri pada 2002, serta Fermin pada 2003.

Adapun kejutan terbesarnya adalah keputusan Flick mengandalkan empat pemain kelahiran 2007 sekaligus dalam susunan inti: Pau Cubarsi, Marc Bernal, Xavi Espart, dan Lamine Yamal.

Barcelona termuda di Spanyol dan kelima di Eropa

Arah peremajaan ini tidak terbatas pada satu pertandingan saja, melainkan sebuah proyek terpadu yang disusun oleh Deco. Barcelona saat ini memiliki susunan termuda di Liga Spanyol dengan rata-rata 24,2 tahun, setara dengan Levante. Selain itu, mereka adalah tim termuda kelima di lima liga besar Eropa, di belakang Auxerre (23,6), Parma (23,4), Toulouse (22,5), dan Strasbourg (22).

Tim ini saat ini memiliki 11 pemain di bawah usia 20 tahun, tiga di antaranya, yaitu Lamine Yamal, Cubarsi, dan Bernal, memiliki pengalaman luas di level tertinggi meski belum melewati usia sembilan belas tahun.

Sebaliknya, klub hanya memiliki lima pemain di atas usia tiga puluh tahun: Szczesny (36 tahun), Cancelo (32 tahun), Livakovic (31 tahun), serta Christensen dan Rodri (30 tahun), tiga di antaranya merupakan pemain baru. Sementara itu, Anthony Gordon (25 tahun) dan Adeyemi (24 tahun) memperkuat apa yang disebut Deco sebagai "kelas menengah" di dalam tim.

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Dengan susunan pemain ini, Flick secara resmi telah memecahkan rekor sebelumnya yang tercatat atas nama Guardiola pada Desember 2011, ketika ia menurunkan lima pemain dari tim cadangan, yaitu Bartra, Rafinha, Cuenca, Montoya, dan Sergi Roberto, dalam pertandingan yang berakhir 4-0 melawan BATE Borisov.