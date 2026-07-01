Rafinha melanggar instruksi Barcelona... dan Ancelotti bersikap hati-hati

Berbagai laporan media menegaskan bahwa Raphinha, bintang tim nasional Brasil, telah kembali ke lapangan, namun ia masih berlatih sendirian dalam perlombaan melawan waktu untuk bisa tampil di pertandingan terpenting, yaitu mengenakan seragam Seleção di semifinal Piala Dunia.

Surat kabar Spanyol "AS" menjelaskan bahwa Rafinha telah kembali berlatih di lapangan untuk pertama kalinya sejak cedera yang dialaminya dikonfirmasi, namun ia berlatih sendirian di bawah pengawasan fisioterapis timnas Brasil.

Surat kabar tersebut juga menyoroti bahwa staf pelatih yang dipimpin Carlo Ancelotti menangani kondisi sang pemain dengan sangat hati-hati, dan tidak ingin terburu-buru memaksanya kembali bermain demi menghindari kemunduran dalam proses pemulihannya.

Surat kabar tersebut juga melaporkan bahwa indikator medisnya positif dan menegaskan bahwa pemulihannya berjalan dengan baik, namun tanggal awal kemungkinan kembalinya tetap pada pertandingan semifinal, jika Brasil lolos, dan hingga saat itu, Ryan akan terus mengisi posisinya di susunan pemain inti saat menghadapi Norwegia.

Rafinha mengalami robekan otot di kaki kanannya setelah diganti dalam pertandingan melawan Haiti awal pekan ini, sebelum pemeriksaan terbaru menunjukkan bahwa proses pemulihannya berjalan normal.

Federasi Sepak Bola Brasil menanti kembalinya bintang Barcelona ini dengan penuh harap, namun menolak memaksanya bermain demi menghindari komplikasi apa pun.

Di sisi lain, klub Barcelona menekan sang pemain agar tidak kembali berpartisipasi dalam turnamen tersebut, karena khawatir akan keselamatannya, namun Raphinha tampaknya bertekad untuk menantang segala rintangan dan kembali ke Piala Dunia.