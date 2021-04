Raffi Ahmad Lewat! Ini Deretan Artis Kondang Pemilik Klub Bola

Bagaimana valuasi Rans Cilegon FC pasca-diakuisisi Raffi? Apakah bakal berbanding lurus dengan prestasi klub? Menarik ditunggu.

Artis kondang ibukota, Raffi Ahmad, memang jadi selebritas pertama di Indonesia yang mengakuisisi klub sepakbola. Tapi, pria berjuluk Sultan Andara itu tentu bukan yang pertama di dunia.

Akhir pekan lalu, Raffi—bersama mitranya, Rudy Salim—mencuri headline portal olahraga nasional saat ia resmi mengakuisisi klub Liga 2, Cilegon United.

Lelaki berdarah Sunda itu sekaligus melebarkan gurita bisnis dengan mengubah nama klub menjadi Rans Cilegon Football Club.

Total, kucuran mahar investasi Raffi dan Rudy untuk klub asal Banten tersebut menyentuh Rp300 miliar!

Tapi sebelum Raffi, sejumlah bintang Hollywood dan figur publik berikut ini lebih dulu mengambil langkah serupa:

WALES

1. Ryan Reynolds & Rob McElhenney [Wrexham]

Reynolds yang beken lewat film Deadpool dan McElhenny melalui serial It's Always Sunny in Philadelphia mengambilalih kepemilikan klub asal Wales yang berkompetisi di Divisi Lima Liga Inggris, Wrexham AFC, per Februari lalu. Dibanding Raffi cs, mereka “cuma” berinvestasi sebesar £2 juta atau setara Rp40,2 miliar.

2. Mindy Kaling [Swansea City]

Mindy, yang merupakan bintang film The Mindy Project dan komedi situasi The Office versi Amerika Serikat adalah salah satu pemegang saham klub asal Wales lainnya, yakni Swansea.

3. Naomi Watts [Glantraeth]

Aktris film Mulholland Drive dan King Kong ini adalah presiden kehormatan klub amatir asal Pulau Anglesey di Wales, Glantraeth FC.

AMERIKA SERIKAT

1. Magic Johnson, Mia Hamm, Will Ferrell [Los Angeles FC]

LAFC mungkin jadi klub paling glamor di MLS. Didirikan pada 2014, konsorsium klub yang bermarkas di rumahnya Hollywood ini asalah legenda NBA, Magic Johnson, dan mantan kapten timnas wanita Amerika Serikat [USWNT], Mia Hamm. Pada 2016, aktor kocak Will Ferrell diumumkan sebagai co-owner .

2. David Beckham [Inter Miami]

Lima tahun berkarier di LA Galaxy setelah gemilang di Manchester United dan Real Madrid, Beckham dirikan klubnya sendiri, Inter Miami, pada 2018. Kini, Miami dihuni duo eks Juventus, Gonzalo Higuain dan Blaise Matuidi.

3. Russell Wilson, Ciara, & Macklemore [Settle Sounders]

Pemenang Super Bowl 2014, Russell Wilson, dan istrinya yang sekaligus penyanyi pemenang penghargaan Grammy, Ciara, serta rapper Macklemore bergabung dengan konsorsium kepemilikan Seattle Sounders. Tahu siapa asisten pelatih Sounders? Ya, mantan full-back Liverpool, Djimi Traore.

4. Natalie Portman [Angel City]

Aktris dan filmmaker kelahiran Jerusalem ini bersama rekan seprofesinya mendirikan klub sepakbola wanita, Angel City, yang berbasis di Los Angeles.

INGGRIS

1. Sir Elton John [Watford]

Mungkin yang paling terkenal dari semuanya adalah penyanyi Sir Elton John, yang menjadi fans sejati sekaligus chairman klub favorit masa kecilnya, Watford, pada 1976 dan memimpin periode emas klub kala The Hornets promosi instan dari Divisi Keempat ke Divisi Satu hanya dalam rentang empat tahun! Setelah menjual saham mayoritas klub pada 1990, John tetap dilibatkan di Vicarage Road dan kembali sebagai chairman pada 1997 sebelum mundur lima tahun berselang.

2. Robert Plant [Wolverhampton]

Fans sepakbola penyuka musik rock mungkin tertarik untuk tahu bahwa vokalis Led Zeppelin, Robert Plant, menjabat sebagai wakil presiden Wolverhampton sejak 2009.

3. Delia Smith & Stephen Fry [Norwich City]

Penulis buku masak dan presenter televisi, Delia Smith, adalah pemegang saham mayoritas Norwich. Ia punya momen tidak terlupakan pada 2005 kala ia meraih mikrofon di lapangan pada babak pertama dalam laga kandang melawan Manchester City dan memohon kepada suporter untuk lebih berisik. "Di mana kalian? Di mana kalian? Ayo lah…kami butuh kalian!” Norwich kalah dalam pertandingan tersebut dengan skor 3-2. Aktor, presenter, dan penulis Stephen Fry juga diketahui merupakan anggota dewan direksi The Canaries.

4. Louis Tomlinson [Doncaster Rovers]

Personel boyband asal Inggris yang sudah bubar, One Direction (1D), ini mengakuisisi kepemilikan klub League One alias kasta ketiga Liga Inggris, Doncaster Rovers, yang sekaligus klub idolanya sejak masa kanak-kanak.