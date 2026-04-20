Rafael van der Vaart: "Aku memang tahu dia hebat, tapi ini... Benar-benar luar biasa!"

Rafael van der Vaart sangat terkesan dengan penampilan Ro-Zangelo Daal pada Minggu malam. Penyerang sayap AZ itu menjadi bintang utama pada babak pertama final piala melawan NEC.

Berkat aksi individu yang luar biasa darinya, Mees de Wit berhasil membuka skor pada final piala tersebut setelah setengah jam pertandingan. Tak lama setelah jeda, Daal digantikan oleh Isak Jensen.

Dari bangku cadangan, Daal menyaksikan dengan puas bagaimana keunggulan AZ semakin melebar. Berkat gol-gol dari Sven Mijnans, Peer Koopmeiners, Kees Smit, dan Troy Parrott, skor akhir menjadi 5-1.

"Sejak menit pertama dia sudah menjadi yang terbaik," puji Van der Vaart sang penyerang dalam program Studio Voetbal milik NOS. "Dia sebenarnya satu-satunya yang melakukan apa yang harus dilakukan dalam sebuah final: memainkan permainan sendiri."

Van der Vaart berbicara dengan penuh kekaguman tentang penampilan pemain muda timnas Oranje tersebut. "Bagi saya, ini benar-benar sebuah kejutan. Saya tahu dia bagus, tapi jika dia bisa menunjukkan ini di final..."

"Itu benar-benar fantastis untuk disaksikan," kata analis tersebut, yang memang menikmati penampilan AZ. "Ini adalah kemenangan yang pantas bagi AZ. Kamu bisa melihat bahwa mereka sudah pernah bermain di final tahun lalu; itu terlihat sejak awal pertandingan."

"Jika melihat ketegangan dan cara para pemain mengontrol bola, AZ jauh lebih baik daripada NEC sejak menit pertama," tutup mantan pemain sepak bola tersebut.