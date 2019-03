Radamel Falcao Mau Jadi Pemain Bisbol Setelah Pensiun

Falcao ingin meniru langkah Michael Jordan yang menjadi pemain bisbol setelah meninggalkan basket.

Radamel Falcao punya keinginan untuk menjadi pemain bisbol profesional setelah menutup kariernya sebagai pesepakbola.

Bomber internasional Kolombia tersebut telah menikmati kesukesan di dunia sepakbola, terutama di Eropa, di mana ia memenangkan titel liga domestik bersama dan AS , serte meraih dan Liga Europa bersama .

Falcao juga pernah merumput di Liga Primer Inggris, yakni saat berkostum dan . Namun cedera ligamen membuat kiprahnya menurun dan sempat gagal tampil di Piala Dunia 2014.

Di usia 33 tahun sekarang ini, sang pemain memasuki fase akhir dalam kariernya dan telah menentukan arah hidupnya ketika nanti gantung sepatu.

"Saya suka bisbol," ungkap Falcao dilansir ESPN. "Ketika saya muda di , di mana saya tumbuh besar, saya memainkan olahraga itu di level yang tinggi."

"Saya sering berbicara dengan istri. Saya percaya ketika nanti menutup karier sebagai pesepakbola, saya akan mencoba untuk menjadi pemain bisbol profesional."

Langkah yang akan diambil Falcao ini bisa jadi mengikuti bintang pemain basket NBA, Michael Jordan yang berpindah dunia olahraga setelah memiliki rekam jejak brilian.

"Seperti Jordan, bahkan jika ia adalah pemain basket yang tidak bisa bermain di liga top pada level tertinggi. Saya ingin menjadi yang pertama bisa mencapai itu!"

Falcao is determined to surpass NBA hall of fame star Michael Jordan -- who played baseball for a year after his first retirement from basketball -- and become the first footballer to succeed in Major League Baseball.