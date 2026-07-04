Rabia Mengungkap Rahasia Kekuatan Al-Fara'in Jelang Pertandingan Melawan Messi

Rami Rabia, bek tim nasional Mesir, menegaskan bahwa tim "Al-Fara'una" berupaya menorehkan sejarah bagi diri mereka sendiri dan negaranya, setelah lolos secara bersejarah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan menyingkirkan Australia melalui adu penalti.

Dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan yang berakhir imbang 1-1 pada waktu normal dan perpanjangan waktu, sebelum akhirnya dimenangkan 4-2 melalui adu penalti, pemain Al Ain asal Uni Emirat Arab itu mengatakan: “Kami adalah tim besar yang terdiri dari para pemain berpengalaman di turnamen-turnamen besar, sehingga meskipun kebobolan gol, kami segera pulih secara mental dan kembali berjuang.”

Rabia, yang mencetak tendangan penalti kedua untuk Mesir, menambahkan: “Inilah yang kami coba tanamkan; kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami sedang menorehkan sejarah bagi diri kami sendiri dan negara kami.”

Bek berusia 33 tahun itu menjelaskan bahwa tim nasional, yang meraih kemenangan pertamanya di putaran final Piala Dunia atas Selandia Baru dengan skor 3-1 pada babak penyisihan grup dan lolos ke babak gugur untuk pertama kalinya, “sekarang bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi; kami berusaha membangun serangan dari belakang dan mempertahankan penguasaan bola, kami memiliki pemain yang mampu mengendalikan ritme pertandingan dan merebut kembali bola dengan tepat.”

Mengenai dukungan luar biasa dari para pendukung yang terlihat di Stadion “AT&T” di Arlington, di mana sorakan suporter Mesir mengalahkan sorakan suporter Australia, Rabia mengatakan: “Dukungan ini sangat berarti bagi kami. Kami melihat semuanya di media sosial dan merasakan cinta para pendukung; hal ini memberi kami motivasi yang sangat besar.”

Ia melanjutkan: “Kami bermain untuk membuat mereka bahagia, dan kebahagiaan mereka mendorong kami untuk memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ketika mereka bahagia, kami merasa bahwa kami berada di jalur yang benar.”

Rabia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Kami tidak ingin mengecewakan mereka, dan kami tahu betapa besar kecintaan mereka terhadap sepak bola serta dukungan mereka kepada Mesir. Ini merupakan beban yang berat, namun pada saat yang sama juga menjadi motivasi yang kuat bagi kami.”