Rabah Madjer: Aljazair memang pantas tersingkir... dan Petković benar-benar bencana

Rabah Madjer, legenda Aljazair, melontarkan kritik tajam kepada pelatih "Les Verts" asal Swiss, Vladimir Petković, setelah tersingkir secara mengejutkan dari putaran final Piala Dunia 2026 oleh Swiss (0-2), dini hari Jumat ini, dalam babak 32 besar turnamen tersebut.

Dalam pernyataannya melalui program "Nadina", Majer mengatakan, "Kegagalan Aljazair memang pantas, karena kami tidak menampilkan apa-apa saat menghadapi Swiss yang telah membuktikan keunggulannya atas kami, dan mereka sebenarnya bisa saja menang dengan skor yang lebih telak."

Ia menambahkan: “Kami mengalami ketidakmatangan yang parah, namun pelatih memasuki pertandingan dengan susunan pemain yang salah, dengan menyingkirkan beberapa pemain dan memainkan pemain muda Ibrahim Mazza sebagai penyerang palsu, posisi yang sama sekali tidak sesuai dengan kemampuannya.”

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Dia melanjutkan: “Petković mengambil beberapa keputusan yang berakibat fatal yang menghancurkan mental para pemain Aljazair, dan menurut saya, kekalahan ini memang pantas.”

Dia menyimpulkan: “Persiapan untuk babak ini pada dasarnya tidak baik; ada yang mengatakan bahwa bertanding melawan Swiss akan mudah dan lolos sudah pasti, tetapi saya sebelumnya telah mengecam hal-hal semacam ini yang tidak memiliki dasar sama sekali dalam dunia sepak bola.”



