Quinten Timber soal kepergian mendadak dari Olympique Marseille: ‘Pada bulan Juli, saya akan…’

Quinten Timber tampaknya akan hengkang dari Olympique Marseille pada musim panas mendatang. Setidaknya, itulah yang dilaporkan media Prancis berdasarkan pernyataan pemain yang telah 10 kali membela timnas Belanda tersebut dalam konferensi pers.

Musim dingin lalu, Marseille mendatangkan gelandang berusia 24 tahun itu dari Feyenoord dengan biaya transfer sebesar 4,5 juta euro. Sejak saat itu, Timber hampir selalu tampil di liga Prancis, meskipun hingga saat ini ia belum pernah terlibat dalam gol. Marseille saat ini berada di peringkat keenam dan berjuang untuk lolos ke Liga Champions.

Untuk memperkuat tujuan tersebut, manajemen klub memutuskan untuk menahan skuad di kompleks latihan. “Saya pikir kita harus melihatnya secara positif,” kata Timber mengenai hal itu. “Saya menikmati berada bersama tim, bersatu.”

“Seperti yang sudah saya katakan, kita harus tampil jauh lebih baik daripada di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan terus melihat ke depan serta tetap positif. Kita sudah lama bersama. Saya pikir itu hal yang baik. Sekali lagi, kita harus fokus pada hari Minggu. Kita semua berada di sini bersama-sama sebagai tim, sebagai klub. Itulah yang penting bagi kita.”

Terakhir, Timber ditanya oleh media Prancis mengenai masa depannya, namun ia sama sekali tidak ingin membahasnya. “Saya datang pada Januari dan saya 100 persen fokus pada klub untuk lolos ke Liga Champions. Di situlah fokus saya saat ini, pada hari Minggu,” kata pemain asal Belanda itu.

“Saya tidak memikirkan apa yang mungkin terjadi pada Juni atau Juli. Saya akan melanjutkan pembicaraan pada Juli, saat itu saya bisa menjawab pertanyaan Anda. Saat ini saya 100 persen fokus pada empat pertandingan terakhir bersama Olympique Marseille. Saya ingin memenangkan semuanya. Satu-satunya cara untuk mencapainya adalah dengan berkonsentrasi pada pertandingan-pertandingan ini.”

“Saya tidak boleh memikirkan hal lain. Jika saya memikirkan terlalu banyak hal, itu akan menguras energi saya. Hal itu juga bisa membuat saya kelelahan dan berujung pada cedera. Jadi, saya tidak terlalu memikirkannya saat ini. Tentu saja selalu menyenangkan untuk membayangkan apa yang akan terjadi di Piala Dunia, tapi kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya setelah musim ini berakhir,” pungkasnya.

Media Prancis menduga Timber sudah mempersiapkan kepergiannya, karena ia jelas tidak mau mengonfirmasi bahwa ia akan tetap bermain di Marseille setelah musim panas. Kontrak pemain internasional Belanda ini, yang hampir pasti akan tampil di Piala Dunia, berlaku hingga pertengahan 2030.