'Quinten Timber akhirnya memilih klub Premier League'

Quinten Timber meninggalkan Olympique Marseille untuk bergabung dengan Crystal Palace, demikian dilaporkan jurnalis Santi Aouna pada Minggu di X. Pemain internasional Belanda itu kini menunggu momen ketika kedua klub mencapai kesepakatan final.

Masih belum diketahui berapa nilai yang ingin dibayarkan klub Premier League itu untuk Timber, yang pada Januari direkrut dari Feyenoord seharga 4,5 juta euro. Gelandang tersebut memang selalu memiliki preferensi untuk kompetisi Inggris.

Marseille sangat membutuhkan uang dari penjualan Timber. Kepindahan Pierre-Emile Højbjerg ke Newcastle United baru-baru ini batal terwujud, sehingga raksasa Prancis itu kehilangan 17 juta euro.

Menurut laporan yang beredar, Marseille mematok harga 15 juta euro. FC Porto asuhan Francesco Farioli dan Aston Villa juga sempat dikaitkan dengan Timber, yang kini tampaknya memilih Palace.

Sejak kedatangannya di Marseille pada awal tahun ini, Timber telah mencatatkan 16 pertandingan. Mantan pemain Feyenoord itu sedang menjalani persiapan untuk laga besar melawan AS Monaco pada Minggu malam.

Palace sendiri mengalami start musim yang sangat buruk di Premier League. Klub asal London Selatan itu masih belum meraih poin dan pada Jumat lalu menelan kekalahan telak 1-4 dari Manchester City.