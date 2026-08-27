Quilindschy Hartman mengambil keputusan drastis: "Waduh, semoga semuanya berjalan baik..."

Quilindschy Hartman memutuskan untuk menjauh dari media sosial. Bek berusia 24 tahun milik Espanyol itu mengumumkan melalui Instagram bahwa ia akan menonaktifkan akunnya.

Dalam unggahan terakhir di Instagram Stories, Hartman menjelaskan alasan di balik pilihannya tersebut. “Dalam beberapa bulan terakhir, Instagram saya sudah dikelola oleh orang lain, karena saya sendiri semakin tidak merasa membutuhkan media sosial.”

Menurut Hartman, tidak ada alasan khusus di balik keputusannya itu. “Selain itu tidak ada apa-apa, tetapi untuk saat ini saya memilih menonaktifkan akun saya dan benar-benar mengambil jarak untuk sementara waktu.”

Keputusan itu diambil setelah periode yang penuh gejolak dalam karier mantan pemain Feyenoord tersebut. Musim panas tahun lalu, Hartman pindah dari Feyenoord ke Burnley dan awalnya menikmati start yang menjanjikan di Inggris.

Bek kiri itu cukup rutin tampil pada periode awalnya di Burnley, tetapi kemudian kehilangan tempat di starting XI. Pada bursa transfer musim dingin, Hartman lalu dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Ajax.

Rumor tersebut diterima sangat buruk oleh sebagian pendukung Feyenoord, setelah itu Hartman menerima cukup banyak pesan kebencian. Tak lama kemudian, sang bek menyatakan bahwa menurutnya transfer ke Amsterdam sebenarnya tidak pernah benar-benar konkret.

Musim panas ini, tetap ada langkah baru dalam kariernya. Burnley meminjamkan Hartman ke Espanyol untuk musim ini, tetapi setelah dua pertandingan liga ia masih menunggu debutnya di La Liga dan dalam kedua laga itu ia tetap duduk di bangku cadangan selama 90 menit penuh.

Meski Hartman menegaskan bahwa “selain itu tidak ada apa-apa”, keputusannya tetap menimbulkan sedikit kekhawatiran. “Duh, semoga semuanya baik-baik saja,” tulis kanal gosip RealityFBI melalui Instagram.





Instagram: @quilindschy



