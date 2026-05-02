Quilindschy Hartman akan segera melakukan transfer yang menarik, demikian dilaporkan jurnalis Spanyol Ángel García. Espanyol sedang melakukan pembicaraan intensif dengan Burnley dan berharap dapat segera menyelesaikan kedatangan bek kiri berusia 24 tahun tersebut.

Menurut García, di balik layar sudah dilakukan kerja intensif untuk merancang kesepakatan ini. Pemilik klub Alan Pace, yang mengawasi baik Burnley maupun Espanyol, dilaporkan langsung memimpin negosiasi tersebut. Hal ini memungkinkan proses berjalan dengan cepat.

Transfer permanen secara finansial tidak memungkinkan bagi Espanyol, sehingga kesepakatan pinjaman menjadi opsi yang paling masuk akal. Burnley masih membayar sepuluh juta euro kepada Feyenoord musim panas lalu untuk jasa Hartman. Namun, akibat degradasi baru-baru ini ke Championship, klub tersebut bersedia untuk bernegosiasi.

Hartman tampil dalam 23 pertandingan resmi musim ini dan selalu menjadi pemain inti. Kedatangan Hartman sangat terkait dengan kepergian Carlos Romero dari Espanyol. Bek kiri tersebut akan kembali ke Villarreal setelah masa pinjamannya berakhir, sehingga posisi tersebut kosong. Espanyol ingin segera mengisi posisi tersebut.

Detail yang menarik adalah bahwa Hartman sudah hadir pada pertandingan Espanyol di Stadion RCDE pada bulan Januari. Kunjungan tersebut kini dianggap sebagai sinyal awal dari minat yang konkret. Sejak saat itu, kontak antara kedua pihak semakin intensif.

Bagi Burnley, kepergian sementara Hartman dapat dibicarakan, terutama karena situasi olahraga dan keuangan pasca degradasi. Klub ingin melindungi investasinya pada Hartman dan melihat peminjaman sebagai solusi sementara yang logis.