Laporan media Spanyol mengungkap garis besar rencana yang akan diandalkan Álvaro Arbeloa, pelatih Real Madrid, dalam laga melawan Bayern Munich, pada Selasa malam ini.

Real Madrid akan menjamu rivalnya, Bayern, pada leg pertama babak perempat final Liga Champions, dan berupaya meraih hasil positif sebelum memainkan leg kedua pekan depan di Jerman.

Harian “AS” menyebut, beberapa jam sebelum pertandingan, bahwa Arbeloa memutuskan untuk tidak menurunkan pemain Inggris Jude Bellingham dalam susunan starter, meski sang pemain sudah siap.

Bellingham kembali bermain setelah cedera yang membuatnya menepi lama; ia masuk sebagai pemain pengganti melawan Atlético Madrid selama 16 menit, lalu 31 menit menghadapi Real Mallorca, dan sebelumnya diperkirakan akan tampil sebagai starter hari ini.

Real Madrid menangani kembalinya Bellingham dengan hati-hati sejak ia mengalami robekan pada otot semitendinosus di kaki kiri saat melawan Rayo Vallecano pada Februari lalu.

Formulasi kemenangan besar

“AS” juga menunjukkan bahwa Arbeloa berencana menurunkan duet penyerang Vinícius Júnior dan Kylian Mbappé, dengan empat gelandang Valverde, Thiago Pitarch, Tchouaméni, dan Güler di lini tengah—formulasi yang digunakan Arbeloa untuk mengalahkan Manchester City dan Atlético Madrid.

Valverde memiliki kebebasan bergerak antara tengah dan sisi lapangan, sambil menjalankan tugas defensif untuk mendukung bek sayap. Thiago memainkan peran sentral sejak kemunculannya, meski mendapat istirahat relatif saat melawan Mallorca (tampil di babak kedua) setelah bersinar bersama tim nasional U-19.

Sementara itu, Tchouaméni menjadi titik tumpu utama, dan Güler terus memenangi persaingan untuk tempat di starting XI pada laga-laga besar.

