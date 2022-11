Qatar Bayar Suporter Bohongan Untuk Meriahkan Piala Dunia 2022?

Ada tuduhan yang muncul bahwa Qatar sebagai tuan rumah membayar ratusan suporter bohongan untuk memeriahkan gelaran Piala Dunia 2022 yang berangsung pada akhir bulan ini.

Penggemar sepakbola di dunia maya sedikit curiga dengan akun TikTok 'Qatar Living' ketika mereka mengunggah video suporter dari berbagai negara berkumpul bersama untuk menyambut turnamen.

Sementara media Inggris, The Sun, melaporkan bahwa "suporter bayaran" tersebut dimaksudkan tuan rumah agar bertindak sebagai pendukung dari berbagai negara dan memenuhi jalanan di Doha, ibu kota Qatar.

Video yang diunggah dan tersebar luas di dunia maya tersebut menampilkan orang-orang memakai jersey Argentina, Brasil, Inggris, Portugal, dan banyak lainnya.

Namun, warganet curiga karena gerak-gerik mereka terlihat tidak natural, seperti mengukiti arahan tertentu.

What’s happening in Qatar right now for the World Cup is the most embarrassing thing I’ve ever seen in Football.



Due to fans boycotting the Qatar World Cup, they are paying fans to masquerade themselves as supporters of other nations.



Wearing shirts like “Brazil fans Qatar” pic.twitter.com/HEXOaG97P4