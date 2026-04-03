Pyramids menghancurkan ENPPI dan melaju ke final Piala Mesir

Pyramids memastikan tempatnya di final Piala Mesir setelah meraih kemenangan telak atas ENPPI (4-0) pada Jumat malam di Stadion Petrosport, sehingga tim biru langit ini melanjutkan perjalanannya menuju gelar juara kedua dalam sejarahnya.

Pyramids memulai pertandingan dengan kuat, dan Mustafa Zico berhasil membuka skor lebih awal pada menit ke-14, sebelum Nasser Maher memperbesar keunggulan dari titik penalti pada menit ke-35.

Di babak kedua, tim ini terus menekan secara ofensif, dan Nasser Maher kembali mencetak gol ketiga pada menit ke-54, lalu Mahmoud Zallaka menutup pesta gol dengan gol keempat hanya enam menit kemudian.

Dengan kemenangan ini, Pyramids akan bertemu dengan Zed FC di final yang dijadwalkan pada 10 Mei mendatang, dalam pertandingan yang sarat dengan nuansa balas dendam setelah keduanya bertemu di final sebelumnya di mana Pyramids meraih gelar pertamanya pada tahun 2024.

Di sisi lain, ENPPI terus mengandalkan pemain mudanya, di mana pertandingan ini menampilkan pemain kelahiran 2005 dan satu lagi kelahiran 2007, sebuah eksperimen yang menegaskan arah klub untuk memberikan kesempatan kepada talenta muda meskipun hasilnya cukup telak.