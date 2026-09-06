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Putra Koeman Ulangi Kegilaan Sang Ayah: Kiper Cetak Dua Gol dan Torehkan Sejarah

Telstar vs Cambuur
Telstar
Cambuur
Eredivisie
Belanda

dengan caranya sendiri

Ronald Koeman Junior menuliskan namanya dalam catatan sejarah sepak bola Belanda, setelah mencetak dua gol dari titik penalti dalam laga imbang 2-2 timnya, Telstar, melawan Cambuur, sebuah kejadian luar biasa bagi seorang pemain yang tampil sebagai penjaga gawang timnya.

Koeman, yang berusia 31 tahun, menjadi kiper pertama dalam sejarah Liga Utama Belanda yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan, memanfaatkan kepiawaiannya dalam mengeksekusi tendangan penalti, untuk membawa Telstar bangkit dalam skor meski dalam kondisi sulit.

Laga tersebut menjadi semakin rumit bagi tuan rumah sejak menit ke-22, setelah Telstar menerima pukulan telak dengan diusirnya Thorisson lewat kartu merah langsung, sebelum penderitaan mereka bertambah ketika Cambuur unggul dua gol tanpa balas menjelang menit ke-60.

Namun Telstar mendapatkan dua tendangan penalti, dan Koeman Junior tidak ragu untuk mengemban tanggung jawab tersebut, hingga menempatkan bola ke dalam gawang dua kali, dan mengembalikan timnya ke dalam pertandingan setelah nyaris tersingkir dengan tangan hampa.

Tendangan penalti kedua datang pada menit ke-101, di tengah tekanan yang luar biasa, tetapi kiper Telstar itu menjaga ketenangannya dan mencetak gol dengan sukses, melengkapi malam bersejarah di Liga Belanda.

Eredivisie
FC Twente crest
FC Twente
TWE
Telstar crest
Telstar
TEL
Eredivisie
Cambuur crest
Cambuur
CAM
NEC Nijmegen crest
NEC Nijmegen
NEC

Ini bukan kali pertama Koeman memainkan peran penyelamat dari titik penalti, karena pada Mei 2026 ia mencetak tendangan penalti krusial yang turut memastikan Telstar bertahan, sebelum kini kembali menciptakan sejarah dengan cara yang lebih menegangkan, setelah sang penjaga gawang berubah menjadi pencetak gol dan menyelamatkan timnya dari kekalahan dengan dua gol dalam satu pertandingan.

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