Putra Bintang Manchester United Meninggal Dunia Secara Mendadak

Legenda Manchester United, Mark Hughes, berduka atas meninggalnya putranya, Alex, yang meninggal secara mendadak pada usia sekitar 38 tahun, yang memicu gelombang duka yang luas di kalangan sepak bola Inggris.

Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Manajer Liga Inggris (LMA), Hughes dan keluarganya mengungkapkan duka yang mendalam dengan mengatakan: “Saya dan Jill merasa sangat berduka atas kehilangan mendadak dan tak terduga dari putra tercinta kami, Alex.”

Pernyataan tersebut menambahkan: “Alex adalah seorang putra yang luar biasa, saudara bagi Curtis dan Zina, serta suami dan ayah yang setia bagi Jessica dan kedua anak mereka yang cantik, Sebastian dan Leonardo.”

Alex menjabat sebagai kepala perekrutan pemain di klub sepak bola Grimsby Town, di mana ia sangat dihormati oleh rekan-rekan dan teman-temannya di dunia sepak bola.

Pernyataan tersebut ditutup dengan: “Dia memiliki banyak teman dan rekan kerja yang baik. Kami semua akan sangat merindukannya. Kami memohon privasi selama masa duka ini.”

Pernyataan tersebut tidak mengungkapkan penyebab kematian mendadak tersebut, sementara ucapan belasungkawa terus berdatangan dari klub-klub dan tokoh-tokoh sepak bola Inggris kepada keluarga Hughes.

Perlu dicatat bahwa Mark Hughes dianggap sebagai salah satu legenda Manchester United, di mana ia memenangkan dua gelar Liga Primer Inggris dan tiga gelar Piala FA bersama klub tersebut, sebelum menjalani karier kepelatihan yang sukses bersama beberapa klub Inggris.