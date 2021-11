FIFA Puskas Award 2021: Rabona Erik Lamela & Gol Spektakuler Patrik Schick Masuk Nominasi

Erik Lamela, Patrik Schick dan Riyad Mahrez merupakan tiga nama terkenal yang masuk dalam nominasi untuk FIFA Puskas Award 2021, yang akan diberikan kepada pemain yang dinilai telah mencetak gol terbaik tahun ini.

Penghargaan individu bergengsi tersebut telah diberikan kepada beberapa pemain top di dunia selama bertahun-tahun lamanya, termasuk nama-nama beken seperti Mohamed Salah, Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo.

Son Heung-min dari Tottenham Hotspur keluar sebagai pemenang tahun lalu dan mantan rekan setimnya, Lamela sekarang berpeluang untuk menyabet Puskas Award tahun ini, bersaing dengan bintang Manchester City, Mahrez dan penggawa internasional Republik Ceko, Schick serta beberapa pesepakbola dari seluruh dunia baik dari kategori pria mau pun wanita.

Lantas siapa saja nominasi Puskas Award tahun ini? Goal mencantumkan nama-nama mereka beserta cuplikan golnya di bawah ini.

Nominasi Puskas Award 2021:

Luiz Diaz | Brasil vs Kolombia | 23 Juni 2021

Luis Díaz 🇨🇴 fue el jugador revelación de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆. Sus lujos, goles y velocidad ayudaron a la Selección Colombia a subirse al podio del certamen. ¡Revive la enorme actuación de @luisdiaz19_! 🙌🏼#VibraElContinente pic.twitter.com/xGlAc0hmLX — Copa América (@CopaAmerica) August 11, 2021

Gauthier Hein | Chamois Niortais FC vs AJ Auxerre | 10 April 2021

Erik Lamela | Arsenal vs Tottenham | 14 Maret 2021

🤯 𝗔 𝗖𝗼𝗰𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹.



Erik Lamela's incredible rabona v Arsenal has been shortlisted for the 2021 Puskas Award. 👏 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 29, 2021

Valentino Lazaro | Bayer Leverkusen vs Borussia Monchengladbach | 8 November 2020

Stop what you're doing and watch this ridiculous scorpion kick goal from @borussia_en's Valentino Lazaro 🦂🤯



(via @Bundesliga_EN) pic.twitter.com/1mjAg5m6Uw — FOX Soccer (@FOXSoccer) November 8, 2020

Riyad Mahrez | Zimbabwe vs Algeria | 16 November 2020

Sandra Owusu-Ansah | Kumasi Sports Academy Ladies FC vs Supreme Ladies FC | 8 Mei 2021

See Sandra Owusu Ansah Puskas nominated goal for Supreme Ladies against Kumasi Sports Academy | Watch the goal here: https://t.co/V6lNPTvS0z#CitiSports pic.twitter.com/HZkqQrrdhz — Citi Sports (@CitiSportsGHA) November 29, 2021

Vangelis Pavlidis | Willem II vs Fortuna Sittard | 16 Mei 2021

Genomineerd voor de 𝐏𝐮𝐬𝐤𝐚𝐬 𝐀𝐰𝐚𝐫𝐝: Vangelis Pavlidis! 🏆✨ pic.twitter.com/4OG6YWrwfT — ESPN NL (@ESPNnl) November 29, 2021

Daniela Sanchez | Queretaro FC vs Atletico de San Luis | 16 Januari 2021

Patrik Schick | Republik Ceko vs Skotlandia | 14 Juni 2021

🇨🇿🙌 After almost 800k votes, Patrik Schick's long-range stunner vs Scotland is UEFA EURO 2020 Goal of the Tournament! ⚽️💥#EUROGOTT @GazpromFootball #EURO2020 pic.twitter.com/qBENMPj25b — European Qualifiers (@EURO2024) July 14, 2021

Mehdi Taremi | Chelsea vs Porto | 13 April 2021

Caroline Weir | Manchester City WFC vs Manchester United WFC | 12 Februari 2021

You can take part in The Best FIFA Puskas Award poll on FIFA's official vote here.

Voting will close at midnight on December 10 2021 and FIFA will confirm the three finalists for the prize early in the new year, with the winners to be announced during an online ceremony on January 17.