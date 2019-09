dikabarkan membidik bek Milan dan timnas Slovakia, Milan Skriniar, untuk didatangkan pada bursa transfer tengah musim Januari 2020.

Sebelumnya, Man City harus kehilangan bek utama mereka, Aymeric Laporte, minimal hingga akhir Desember 2019.

Laporte pemain mengalami cedera lutut parah pada laga kontra & Hove Albion, Sabtu (31/8).

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Sementara itu, Skriniar menjadi bek utama Inter dalam tiga musim terakhir [termasuk pada dua laga awal musim ini]. Bek bertinggi 187 sentimeter itu direkrut Nerazzurri dari pada 2017.

Milan Skriniar: Has made more accurate passes (2359) than any other Serie A defender since the start of the 2018/19 season



For more player stats -- https://t.co/wqlGv4qraK pic.twitter.com/swfeQ0nucw