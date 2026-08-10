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Siep Engelen

Diterjemahkan oleh

Pukulan telak: target transfer Ajax mengalami cedera parah dan absen selama berbulan-bulan

Transfers
Ajax
Barcelona
R. Bardghji
N. Lang

Ajax bisa mencoret kedatangan Roony Bardghji. Winger Swedia milik FC Barcelona itu merupakan kandidat impian untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Mika Godts, tetapi ia mengalami robek ligamen cruciatum anterior.

Hal itu dilaporkan sejumlah media internasional. Pada latihan hari Senin, situasinya benar-benar berjalan buruk, dan penyerang berusia 20 tahun itu meninggalkan sesi tersebut sambil menangis. Kabarnya, ia akan menepi selama enam hingga tujuh bulan.

Ini tentu menjadi pukulan bagi Bardghji terutama, tetapi juga bagi Ajax, yang ingin merekrut pemain Swedia itu dari Barcelona. “Kabar mengerikan bagi Bardghji, yang justru sedang berada di ambang kepindahan dengan status pinjaman untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain,” demikian dikonfirmasi Fabrizio Romano.

Perhatian direktur teknis Jordi Cruijff kini mungkin akan sepenuhnya bergeser ke Noa Lang. Penyerang sayap itu boleh pergi dari Napoli dan disebut sudah menjalani pembicaraan pertama dengan direksi Ajax. Lang disebut ingin kembali ke Amsterdam.

Untuk memungkinkan kedatangan itu, Godts terlebih dahulu harus dijual. Pemain Belgia itu sendiri ingin menuju Paris Saint-Germain, tetapi jumlah yang tepat masih belum juga diajukan. Karena itu, Cruijff tetap bersikukuh.

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Kepergian Godts, omong-omong, bukan hanya membuka jalan bagi Lang. Ajax akan mencari dua penyerang baru, seperti dikonfirmasi pelatih Míchel Sánchez setelah pertandingan yang dimenangi 2-0 atas PEC Zwolle dalam konferensi pers.

“Jika Mika pergi, kami membutuhkan dua pemain dengan kedalaman. Steven (Berghuis, red.) bukan pemain yang masuk ke belakang pertahanan. Jika Mika pergi, maka kami harus merekrut dua pemain yang memiliki itu,” kata pelatih asal Spanyol tersebut.

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