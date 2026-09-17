Sevilla kehilangan salah satu andalan utamanya selama bursa transfer musim panas, tepat sebelum menjamu Barcelona pada Sabtu lusa, dalam pekan ketujuh perjalanan La Liga.

Surat kabar Sport menyebutkan bahwa Lucas Stassin tidak akan bisa tampil dalam pertandingan melawan Barca di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, setelah mengalami cedera saat menghadapi Deportivo La Coruna.

Tim medis klub Andalusia itu menyampaikan pada hari Kamis ini bahwa penyerang asal Belgia tersebut mengalami cedera otot fasia pada otot adduktor panjang di kaki kanan, sementara durasi absennya akan ditentukan sesuai perkembangan kondisinya.

Sevilla hingga kini belum mengumumkan periode absen tersebut, tetapi Stassin sudah dipastikan absen dari laga melawan tim asuhan pelatih Hansi Flick.

Penyerang asal Belgia itu tiba musim panas ini dari Saint-Etienne, dalam salah satu transfer paling menonjol yang dilakukan Sevilla, di mana klub Andalusia tersebut membayar 2,5 juta euro untuk peminjamannya, dengan opsi pembelian senilai 25 juta euro pada akhir musim. Awal kariernya sesuai dengan ekspektasi, karena Stassin mencetak gol pada penampilan pertamanya melawan Espanyol, sehingga menjadi pemain termuda dalam sejarah Sevilla pada abad ke-21 yang mencetak gol di pertandingan perdananya bersama tim.

Cedera Stassin memaksa pelatih Luis Garcia untuk mencari alternatif guna mengisi posisi ujung tombak, dan Ruben Vargas serta Isaac Romero menjadi dua opsi paling menonjol untuk menggantikannya menghadapi tim Katalan tersebut.

Selain itu, Sevilla menanti kondisi Kike Salas, yang tidak mengikuti latihan pada hari Kamis akibat memar yang dialaminya di Stadion Riazor. Bek itu akan menjalani latihan individu khusus pada Jumat besok, sementara kondisinya akan menentukan sejauh mana kemampuannya untuk tampil dalam pertandingan.

Klub Andalusia itu juga tidak akan bisa mengandalkan Vargas, Sanjante, dan Marcao, yang berarti pelatih Luis Garcia akan menjalani laga melawan Barcelona dengan sejumlah absen penting.

Meski mengalami pukulan berupa cedera Stassin, Sevilla datang ke pertandingan dengan penuh percaya diri berkat awal yang bagus. Sang kapten Gabriel Suazo menegaskan bahwa timnya memiliki gagasan yang jelas tentang cara mereka akan menjalani laga melawan Barcelona, dengan mengatakan kepada media resmi klub, "Kami percaya pada sebuah gagasan, dan kami akan berpegang teguh padanya. Kami yakin seratus persen padanya, dan kami tahu kekuatan serta kelemahan kami."

Suazo juga memuji mentalitas klub Andalusia itu, dan memperingatkan bahwa Sevilla akan menjalani pertandingan dengan semangat mental yang sama seperti yang mereka tunjukkan pada pekan-pekan awal, "11 pejuang yang turun ke lapangan untuk memberikan semua yang mereka miliki."

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