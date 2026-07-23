Staf teknik klub Qatar, Al Rayyan, menerima pukulan telak pada Kamis hari ini di awal persiapannya menghadapi kompetisi musim baru, setelah pengumuman cedera yang dialami penyerang Serbia mereka, Aleksandar Mitrovic.

Klub tersebut mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: "Pemain kami Aleksandar Mitrovic mengalami cedera pada ligamen samping kaki kiri, akibat benturan keras selama latihan tim."

Al Rayyan menjelaskan bahwa pemeriksaan medis membuktikan penyerang Serbia itu membutuhkan waktu istirahat dari lapangan selama dua hingga tiga bulan, di mana ia saat ini menjalani program pengobatan dan rehabilitasi menyeluruh di bawah pengawasan staf teknik dan medis, guna memastikan pemulihan penuh dan kembalinya secara cepat.

Mitrovic yang berusia 31 tahun bergabung dengan Al Rayyan pada September 2025 dari klub Arab Saudi, Al Hilal, dan telah menjalani 14 pertandingan bersama tim dengan mencetak 7 gol serta menyumbang 4 assist.

Penyerang Serbia ini dianggap sebagai salah satu transfer paling menonjol dalam sejarah sepak bola Qatar, setelah perjalanan gemilangnya bersama Al Hilal yang selama itu ia mencetak 68 gol dan memberikan 15 assist dalam 79 pertandingan, dan sebelumnya pengalaman istimewanya bersama klub Inggris, Fulham, yang di sana ia mencetak 111 gol dalam 206 pertandingan.

Perlu diketahui bahwa Al Rayyan di bawah asuhan pelatih barunya Luca Katani saat ini tengah menjalani pemusatan latihan persiapan di Spanyol, yang menyaksikan hasil imbang 3-3 melawan klub Inggris, Rochdale, dalam laga persahabatan.