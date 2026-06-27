Pukulan telak... Bintang Spanyol tersingkir dari Piala Dunia

Tim nasional Spanyol mendapat pukulan telak setelah pemain sayapnya, Yeremi Pino, mengalami dugaan patah tulang selangka kiri pada menit-menit terakhir pertandingan Spanyol melawan Uruguay di laga penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026. Cedera ini berpotensi membuatnya absen dari sisa turnamen.

Pelatih Luis de la Fuente mengatakan kepada saluran DAZN setelah pertandingan bahwa pemain muda tersebut menunjukkan keberanian yang luar biasa meskipun sedang menderita rasa sakit, dengan menyatakan: “Apa yang dilakukannya sangat heroik; mungkin ia mengalami patah tulang selangka. Ia sangat menderita, dan akan menjalani pemeriksaan besok, Minggu, untuk menentukan seberapa parah cedera tersebut.”

Ia menambahkan dalam konferensi pers: “Dia mengalami cedera yang mungkin membuatnya absen dari Piala Dunia… Kita lihat saja nanti.”

Cedera itu terjadi di menit-menit akhir pertandingan, saat Pino terjatuh ke lapangan sambil meringis kesakitan dan memegangi bahu kirinya. Ia terbaring di rumput selama beberapa menit sebelum akhirnya bangkit, menolak meninggalkan lapangan agar timnya tidak bermain dengan 10 pemain.

Ia bertukar posisi dengan Ferran Torres dan pindah ke lini depan meskipun terlihat jelas bahwa ia sedang menderita, sebuah adegan yang memukau baik para penonton maupun staf pelatih.

De la Fuente mengungkapkan bahwa Nico Williams mengalami “gangguan otot” yang mungkin disebabkan oleh kelelahan atau beban berlebih, sambil menjelaskan bahwa sang pemain sedang secara bertahap memulihkan kebugarannya untuk mempersiapkan diri menghadapi babak gugur, sebelum mengalami sedikit kemunduran di akhir babak penyisihan grup, dan menambahkan: “Yang paling mengkhawatirkan kami adalah kondisi Yeremi.”

Pino diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis pada Minggu pagi, 28 Juni, untuk menentukan sifat cedera dan kemungkinan lamanya absennya, di tengah kekhawatiran bahwa perjalanannya di Piala Dunia akan berakhir lebih awal, saat Spanyol bersiap untuk memainkan pertandingan pertamanya di babak 32 besar turnamen tersebut.