Pukulan telak... Bintang Senegal secara resmi absen dalam laga melawan Belgia

Tim nasional Senegal mengalami pukulan telak beberapa jam menjelang pertandingan melawan Belgia, Rabu malam ini, di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Babi Thiaw, pelatih tim nasional Senegal, menggelar konferensi pers menjelang pertandingan babak 32 besar melawan Belgia di Piala Dunia 2026.

Pelatih "Singa Teranga" itu menyinggung kondisi kiper Édouard Mendy, yang mengalami cedera pada lutut kirinya.

Dalam pernyataannya kepada media, pelatih tersebut menegaskan bahwa Mendy tidak akan tampil dalam pertandingan tersebut.

Thiao mengatakan: “Edward Mendy tidak akan bersama kami. Meskipun dia belum siap bermain, dia tetap akan menjadi bagian dari tim. Kami berharap bisa menang agar dia bisa bergabung kembali dengan kami di sisa turnamen. Mori (Diao) tampil luar biasa saat melawan Irak dan berhasil menjaga gawangnya tetap bersih.”

Ia melanjutkan: “Kami berharap hal yang sama terulang hari Rabu ini.”

Mendy, kiper Al-Ahli Saudi, mengalami cedera selama pertandingan Senegal melawan Norwegia dan meninggalkan lapangan pada menit ke-63, digantikan oleh rekan setimnya, Mouri Diao.