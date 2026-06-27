Pukulan telak... Bintang Mesir absen saat melawan Australia

Timnas Mesir harus kehilangan salah satu pemain andalannya saat menghadapi Australia, Jumat mendatang, di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Muhannad Lashin, gelandang timnas Mesir, akan absen dalam pertandingan tersebut setelah menerima kartu kuning keduanya di Piala Dunia saat melawan Iran.

Timnas Mesir telah memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 1-1 dengan Iran, dalam pertandingan putaran ketiga fase grup.

Mahmoud Saber membawa Mesir unggul pada menit kelima setelah tendangan Mohamed Salah membentur pertahanan Iran dan kiper keluar untuk menghalau bola yang kemudian jatuh di depan Mahmoud Saber, yang kemudian menendangnya dengan keras, sehingga bola melewati sela-sela kaki kiper Iran dan masuk ke gawang.

Wasit kemudian memberikan tendangan penalti kepada Mesir pada menit ke-9, setelah Mohamed Abdel Moneim, bek Mesir, melakukan kesalahan saat mengoper bola dan tanpa sengaja menendang kaki penyerang Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, kiper timnas Mesir, dengan gemilang menepis tendangan Tarmi.

Timnas Iran mencetak gol penyama kedudukan melalui tendangan keras Milad Mohammadi dari dalam kotak penalti yang berhasil ditepis oleh Mustafa Shubair, namun bola memantul ke sisi kiri, di mana Ramin Rezaian menyambarnya dan memasukkannya ke dalam gawang.