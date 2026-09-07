Inter menerima pukulan telak menjelang laga besar melawan Real Madrid pada pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa, besok, setelah bintang mereka dipastikan absen dari duel yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Santiago Bernabeu.

Menurut jaringan "Sky Sport Italia", cedera bek kiri Federico Dimarco tidak mengkhawatirkan, setelah pemain tersebut mengikuti sebagian dari latihan tim. Selain itu, kondisi kesehatannya baik, hanya saja staf teknis dan medis memutuskan untuk tidak membawanya ke Madrid dan memberinya waktu yang cukup untuk pulih sepenuhnya, guna menghindari risiko apa pun.

Bagaimanapun, sulit bagi Dimarco untuk memulai laga melawan Real Madrid sejak menit pertama, sehingga Inter lebih memilih untuk mempertahankannya di Appiano agar dapat memulihkan kebugarannya secara lebih baik, dengan kemungkinan kembali bermain bersama tim mulai laga mendatang di Serie A Italia.

Absen yang berpengaruh melawan Real Madrid

Absennya Dimarco merupakan kerugian besar bagi pelatih Cristian Chivu, mengingat peran sentral yang kini dijalankan pemain tersebut bersama Inter, terutama setelah musim luar biasa yang ia tampilkan di level domestik.

Dimarco meraih penghargaan pemain terbaik Serie A Italia untuk musim 2025-2026, setelah menampilkan level permainan tinggi yang berkontribusi secara sentral dalam membawa Inter meraih gelar Calcio.

Bek asal Italia itu tidak hanya berperan dalam bertahan, tetapi juga menjadi salah satu senjata serang paling menonjol milik Inter, setelah mencetak 7 gol dan membuat 18 assist sepanjang musim.

Rekor bersejarah untuk Dimarco

Dimarco mencatatkan rekor bersejarah setelah menjadi pemain dengan assist terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah Serie A Italia, dengan koleksi 18 assist, menegaskan statusnya sebagai salah satu elemen terpenting Inter dan pemain paling berpengaruh dalam sistem permainan tim.

Ketidakhadirannya dalam duel melawan Real Madrid datang pada waktu yang sulit bagi Inter, yang memulai perjalanan Eropa mereka melawan salah satu kandidat terkuat untuk bersaing memperebutkan gelar, di bawah asuhan mantan pelatih mereka Jose Mourinho.

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