Pukulan telak... Bayern Munich kehilangan bintang utamanya saat menghadapi Real Madrid

Pelatih asal Belgia, Vincent Kompany, yang kini menangani Bayern Munich, mendapat pukulan telak setelah kemenangan penting atas Real Madrid dengan skor 2-1 di Stadion Santiago Bernabéu, Selasa lalu, pada leg pertama perempat final Liga Champions.

Pertandingan tersebut diwarnai keunggulan Bayern Munich dengan dua gol tanpa balas, yang dicetak oleh Luis Díaz dan Harry Kane pada menit ke-41 dan ke-46, sebelum Kylian Mbappé memperkecil ketertinggalan untuk Real Madrid pada menit ke-74, sehingga menjaga harapan tim Spanyol tersebut menjelang leg kedua.

Laga leg kedua dijadwalkan berlangsung di Allianz Arena, Rabu mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal Liga Champions, di mana pemenangnya akan menghadapi pemenang dari laga Liverpool melawan Paris Saint-Germain.

Situs resmi Bayern Munich mengumumkan bahwa pemain Lennart Karl mengalami robekan serat otot pada otot paha belakang kanan, setelah pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tim medis klub.

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pemain berusia 18 tahun itu akan absen dari lapangan untuk sementara waktu, setelah kepastian tingkat keparahan cedera, yang menjadi pukulan baru bagi staf pelatih menjelang pertandingan-pertandingan krusial.

Sementara itu, jurnalis Kerry Howe melalui jaringan "Sky Sports", di akunnya di platform "X", menyebutkan bahwa pemain tersebut akan absen dari lapangan selama sekitar tiga minggu.

Dia juga menyebutkan bahwa Linart Karl akan absen dalam laga leg kedua melawan Real Madrid, serta dalam pertandingan melawan Bayer Leverkusen di Piala Jerman, ditambah kemungkinan absennya dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions, jika tim lolos.

Absennya ini merupakan pukulan bagi pelatih Vincent Kompany di momen krusial musim ini, di tengah padatnya jadwal pertandingan dan keinginan Bayern Munich untuk melanjutkan perjalanannya menuju gelar Eropa.