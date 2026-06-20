Pemain sayap asal Brasil, Raphinha, bintang Barcelona, mengalami cedera yang memaksanya meninggalkan lapangan pada menit ke-39 dalam pertandingan timnas negaranya melawan Haiti, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 3 Piala Dunia 2026, sebuah kemunduran baru yang memicu kekhawatiran klub Catalan tersebut.

Pemain Barcelona tersebut tampak tidak nyaman setelah salah satu aksi di babak pertama, dan meminta diganti tak lama setelahnya, lalu meninggalkan lapangan sambil meringis kesakitan. Ia digantikan oleh Ryan Vitor, pemain yang kondisinya dipantau secara ketat oleh Deco, direktur olahraga Barcelona.

Menurut surat kabar "Sport" dari Katalonia, semua indikasi menunjukkan bahwa cedera tersebut bersifat otot, terutama karena penyerang Barcelona tersebut berada di bawah pengawasan staf teknis Brasil sepanjang minggu ini, di mana ia berlatih terpisah dari kelompok sebagai langkah pencegahan untuk mengelola beban fisik setelah pertandingan pembuka melawan Maroko.

Langkah pencegahan ini diambil karena adanya rasa tidak nyaman ringan dan tanda-tanda kelelahan, hal yang umum terjadi pada fase sulit seperti ini di akhir musim, sehingga Brasil memutuskan untuk mengatur waktu bermainnya dengan hati-hati menjelang pertandingan.

Sebelum ditarik keluar lebih awal, Raphinha menjadi salah satu pemain paling menonjol di babak pertama, di mana ia memukau semua orang dengan beberapa serangan berbahaya, mencetak gol yang dianulir karena offside, serta mendapat peluang satu lawan satu yang jelas yang seharusnya bisa membuka skor jika saja tidak disia-siakan.

Ini bukanlah cedera serius pertama yang dialami Raphinha musim ini; pemain Brasil tersebut telah mengalami beberapa masalah otot sepanjang musim bersama Barcelona, terutama menjelang akhir musim, yang membuatnya absen dalam sejumlah pertandingan penting bersama klub Catalan tersebut.

Cedera ini merupakan pukulan telak bagi tim nasional Brasil yang sangat mengandalkan kecepatan dan kreativitas Raphinha di sayap kiri, serta menimbulkan kekhawatiran besar di Barcelona yang dengan penuh harap menanti laporan medis resmi untuk mengetahui seberapa parah cedera tersebut dan estimasi lama absennya.