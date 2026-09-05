Pukulan Telak bagi Real Madrid Jelang Duel Kontra Inter Milan

Real Madrid menerima pukulan baru menjelang laga yang dinantikan melawan Inter Milan, Selasa mendatang, dalam pembuka perjalanan mereka di Liga Champions Eropa, setelah Marc Cucurella mengalami kram otot yang memaksanya meninggalkan lapangan pada laga menghadapi Real Betis di menit-menit akhir, yang menjadi saksi kekalahan pertama tim ini musim ini.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", cedera itu tampaknya tidak serius untuk saat ini, tetapi peluang Cucurella untuk tampil di laga melawan Inter Milan terlihat terbatas, terutama karena Real Madrid baru akan kembali berlatih pada Minggu mendatang, sehingga menempatkan bek asal Spanyol itu dalam daftar pemain yang berpotensi absen dari pertandingan tersebut.

Cucurella sempat memulai laga sebagai starter, seiring kemunculannya sebagai pilihan yang diunggulkan atas Alvaro Carreras dalam perhitungan susunan pemain, sebelum akhirnya terpaksa meninggalkan lapangan akibat nyeri otot yang disebabkan oleh kram.

Cedera Cucurella datang pada waktu yang sulit bagi Real Madrid, yang memang sudah menderita dengan daftar absen yang terus bertambah, meliputi Tchouameni, Militao, Rodrygo, Mendy, dan Endrick karena cedera, di samping Guler, Bernardo Silva, dan Camavinga karena hukuman larangan bermain.

Tim pelatih Real Madrid menanti keputusan akhir mengenai kondisi Cucurella dalam beberapa hari mendatang, mengingat pentingnya laga melawan Inter Milan, yang menjadi kian penting setelah kekalahan tim dari Real Betis, sehingga awal Liga Champions ini menjadi ujian dini bagi kemampuan tim dalam mengatasi krisis yang menimpanya.