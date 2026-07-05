Pukulan telak bagi Inggris... dan Tuchel dalam masalah

Tim nasional Inggris mendapat pukulan telak beberapa jam menjelang pertandingan penentu melawan Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia, setelah dipastikan bahwa bek kanan Djed Spence tidak akan masuk dalam susunan pemain inti akibat cedera, yang semakin memperparah krisis yang dihadapi pelatih Thomas Tuchel di lini pertahanan.

Rob Dorsett, koresponden jaringan "Sky Sports", melaporkan bahwa bintang Tottenham tersebut sangat kecil kemungkinannya untuk menjadi starter di Stadion Azteca pada Senin dini hari, setelah mengalami cedera selama persiapan menjelang pertandingan.

Ini merupakan pukulan kedua bagi Tuchel di posisi bek kanan, setelah absennya Reece James, bintang Chelsea, yang tidak cukup fit untuk berlatih bersama rekan-rekannya pada hari Sabtu, dan partisipasinya diragukan karena cedera otot paha belakang yang membuatnya absen meskipun ia menjadi starter dalam dua pertandingan pertama turnamen ini.

Spence sebelumnya terpaksa ditarik keluar saat melawan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar, yang memicu kekhawatiran mengenai kesiapannya untuk menghadapi Meksiko.

Menghadapi krisis di lini pertahanan ini, Jarell Quansah tampaknya menjadi pilihan terkuat untuk kembali ke susunan pemain inti, terutama setelah ia kembali berlatih bersama tim dalam persiapan untuk pertandingan babak 16 besar, sementara Tuchel mengesampingkan kemungkinan memainkan Declan Rice sebagai bek kanan meskipun ia bermain di posisi tersebut pada menit-menit akhir kemenangan atas Republik Demokratik Kongo (2-1).

Dalam pernyataannya kepada ITV sebelum pertandingan, Tuchel menolak gagasan untuk menempatkan pemain Arsenal itu di lini belakang meskipun pemain paling berbahaya Meksiko, Julian Kinones, berasal dari sayap kiri, dengan mengatakan: “Tidak, dia adalah solusi di akhir pertandingan jika kami membutuhkan lebih banyak serangan, tetapi dia akan kembali ke lini tengah. Saya yakin kami memiliki solusi yang baik.”

Pelatih asal Jerman itu menambahkan bahwa Rice, yang akan bermain meski dalam kondisi cedera saat menghadapi Meksiko, akan kembali ke posisi aslinya di lini tengah, sekaligus menegaskan keyakinannya pada pemain cadangan yang tersedia untuk menutupi celah di lini pertahanan.

Inggris menghadapi tantangan ganda, di mana krisis pertahanan berpadu dengan kondisi cuaca yang sulit di Stadion Azteca yang terletak di ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut, dalam pertandingan di mana kedua tim menyadari bahwa satu kesalahan pun dapat membuat mereka tersingkir dari turnamen.