Pukulan telak bagi Inggris... Cedera menimpa "Si Pria Kaca"

Tim nasional Inggris mendapat pukulan telak menjelang akhir babak penyisihan grup Piala Dunia, setelah dipastikan bahwa bek kanan Reece James, pemain Chelsea, tidak akan tampil dalam laga melawan Panama hari Sabtu ini; akibat cedera otot paha belakang, di tengah keraguan besar apakah ia akan pulih tepat waktu untuk pertandingan babak 32 besar yang dijadwalkan Rabu depan di Atlanta.

Menurut surat kabar Inggris "The Sun", James (26 tahun) menjalani program rehabilitasi terpisah di markas tim nasional di Kansas setelah merasakan nyeri yang kambuh pada tendon lututnya, yang memaksanya absen dari latihan bersama untuk hari kedua berturut-turut.

James memiliki riwayat cedera yang panjang, yang telah menghalanginya untuk berpartisipasi dalam turnamen-turnamen besar, terutama Piala Dunia Qatar 2022 dan Kejuaraan Eropa 2024 di Jerman.

Meskipun ia telah tampil dalam dua pertandingan pertama turnamen ini melawan Kroasia dan Ghana, cedera terbaru ini kembali memicu kekhawatiran mengenai kesiapannya, terutama karena ia baru tampil dalam 26 pertandingan bersama tim nasional senior sejak debut internasionalnya.

Pelatih Thomas Tuchel kini menghadapi dilema di posisi bek kanan, karena ia mempertimbangkan untuk mengandalkan Djed Spence atau Jarell Quansah sebagai pengganti potensial, setelah Tino Livramento ditarik dari skuad dan digantikan oleh Trevoh Chalobah—sebuah keputusan yang mengejutkan para penggemar karena tidak memanggil Trent Alexander-Arnold dari Real Madrid.

Di sisi lain, Declan Rice ikut berlatih hari ini meskipun mengalami masalah otot pada tendon lutut dan punggung serta robekan ringan pada otot betis, sementara Tuchel mempertimbangkan untuk memberinya istirahat guna menghindari skorsing jika ia menerima kartu kuning baru.

Elliot Anderson juga mengalami beberapa masalah fisik, namun ia berpeluang menjadi starter saat menghadapi Panama.