Pukulan telak bagi Brasil... Cederanya Rafinha secara resmi diungkap

Brasil mengalami pukulan telak menjelang babak-babak krusial Piala Dunia 2026, setelah Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengonfirmasi bahwa Raphinha, bintang Barcelona, mengalami robekan otot di bagian belakang paha kanannya. Cedera ini berpotensi membuatnya absen dari turnamen tersebut dan membuat Seleção kehilangan salah satu senjata serang utamanya, selain Vinícius Júnior.

Menurut pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Federasi Sepak Bola Brasil, Rafinha menjalani pemeriksaan mendetail hari Sabtu ini di sebuah pusat medis di New Jersey, yang mengonfirmasi bahwa ia mengalami robekan otot di bagian belakang paha kanannya, dan ia akan menjalani program terapi intensif di bawah pengawasan tim medis timnas Brasil, dengan tujuan mempercepat pemulihannya dan kembalinya ke lapangan secepat mungkin.

Dalam pernyataannya yang singkat, Federasi tidak menyebutkan apakah robekan tersebut bersifat total atau parsial, dan jika demikian, seberapa parah kondisinya, namun mereka menegaskan bahwa Raphinha tidak akan bisa bermain dalam pertandingan Brasil melawan Skotlandia pada Rabu malam, yang akan menjadi penutup babak penyisihan grup bagi tim asuhan Carlo Ancelotti.

Cedera tersebut terjadi pada babak pertama saat Brasil menang telak 3-0 atas Haiti di Stadion Lincoln Financial Field, Philadelphia, dalam laga putaran kedua Grup C yang saat ini dipuncaki oleh Seleção.

Rafinha meninggalkan lapangan dengan raut wajah kecewa pada menit ke-38, didampingi oleh dokter timnas Brasil, Rodrigo Lasmar, setelah merasakan nyeri tajam di paha kanannya—bagian yang telah mengganggunya sepanjang musim lalu saat membela Barcelona.

Rafinha mengatakan kepada rekan-rekannya setelah digantikan oleh Brian, menurut komentator Brasil Gustavo Machado yang bekerja sama dengan saluran CazéTV: “Saya merasakan sesuatu yang kuat dan merasa takut,” sebuah pernyataan yang mencerminkan kekhawatirannya yang mendalam akan terulangnya mimpi buruk yang dialaminya sepanjang musim lalu.