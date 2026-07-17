Pukulan telak bagi Barcelona... Real Madrid secara resmi mengumumkan kesepakatan baru

Klub bola basket Real Madrid mengumumkan pada Jumat malam bahwa mereka telah secara resmi mengontrak pemain depan asal Prancis, Timothée Lofau-Cabarrot (31 tahun, 1,98 meter), untuk dua musim, setelah mencapai kesepakatan akhir dengan klub Baskonia mengenai kompensasi finansial. Kesepakatan ini dianggap sebagai pukulan telak bagi Barcelona yang sebelumnya sangat berupaya untuk mendatangkan pemain internasional tersebut.

Surat kabar Spanyol “AS” mengungkapkan bahwa Real Madrid telah mencapai kesepakatan awal dengan sang pemain pada 5 Juli lalu, namun kesepakatan tersebut terhenti pada tahap negosiasi dengan Baskonia yang memiliki hak prioritas untuk mengontrak sang penyerang setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni lalu, sebelum akhirnya diselesaikan secara definitif setelah negosiasi singkat antara kedua klub.

Klub "Los Blancos" berhasil merekrut pencetak gol terbanyak Liga Basket Spanyol (Liga Indesa) musim lalu, yang juga merupakan anggota tim utama liga, serta peringkat keempat dalam pemungutan suara untuk penghargaan Pemain Terbaik, dan salah satu pencetak poin teratas di EuroLeague, di mana ia mencatatkan angka luar biasa sebesar 18,1 poin per pertandingan di Liga Spanyol, dan 18,2 poin di EuroLeague.

Pemain asal Prancis ini sempat memukau semua orang di final Copa del Rey terakhir melawan Real Madrid, di mana ia mencetak 28 poin hanya dalam 28 menit dalam penampilan bersejarah, yang membuatnya menjadi sorotan klub Real Madrid yang segera menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Ini merupakan transfer kedua yang diumumkan Real Madrid setelah Jaime Pradella, sejak Pedro Martínez menerima tugas memimpin tim, sebagai tanda jelas ambisi klub untuk membangun tim yang mampu bersaing memperebutkan semua gelar.

Dalam pernyataan pertamanya, Lofau Cabarrot mengatakan: “Saya memilih Real Madrid karena ini adalah salah satu klub terbesar di dunia. Saya ingin tetap di Spanyol, dan saat ini saya sedang berada di puncak performa saya. Saya ingin meraih kemenangan sebanyak mungkin.”