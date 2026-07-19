Pukulan telak bagi Argentina di final Piala Dunia

Tim nasional Argentina mengalami pukulan telak pada babak pertama pertandingan final Piala Dunia melawan Spanyol, setelah beknya, Lisandro Martínez, terpaksa ditarik keluar karena cedera pada menit ke-44, dan digantikan oleh pemain berpengalaman Nicolás Otamendi.

Bek Manchester United itu terjatuh di lapangan "MetLife Stadium" dan tampak kesakitan, sehingga staf pelatih yang dipimpin oleh Lionel Scaloni memutuskan untuk menggantikannya satu menit sebelum babak pertama berakhir.

Absennya Martínez merupakan kerugian besar bagi tim Tango, mengingat perannya yang sangat penting di lini pertahanan sepanjang turnamen ini, di mana ia membentuk duet pertahanan yang kokoh yang berkontribusi pada keberhasilan Argentina mencapai final.

Pelatih Scaloni kemudian memasukkan Otamendi, bek veteran berusia 38 tahun yang memiliki pengalaman luas, dalam upaya menutup celah di lini pertahanan dan menjaga kekompakan barisan belakang menghadapi serangan ganas Spanyol.