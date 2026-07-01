Pukulan telak bagi Ancelotti... Bintang Brasil tersingkir dari Piala Dunia

Tim nasional Brasil mengalami pukulan telak akibat cedera-cedera yang mungkin akan memengaruhi penampilan mereka di sisa pertandingan Piala Dunia 2026.

Tim Samba berhasil melaju ke babak 16 besar setelah pertandingan yang sengit melawan Jepang di babak 32 besar, dan kini hanya butuh empat kemenangan lagi untuk mengembalikan kejayaannya.

Namun, mereka kemungkinan besar harus menjalani sebagian besar perjalanan itu tanpa gelandang Lucas Paquetá, karena mantan bintang West Ham tersebut mengalami cedera otot saat kemenangan 2-1 atas Jepang pada hari Senin.

Paqueta, yang berusia 28 tahun, merasakan masalah di bagian belakang paha kirinya dan terpaksa keluar lapangan pada babak pertama, digantikan oleh Endrick.

Federasi Sepak Bola Brasil (CBF) mengatakan dalam pernyataan sebelumnya: “Paqueta menjalani pemeriksaan pada hari Selasa yang mengonfirmasi adanya cedera otot di bagian belakang paha kirinya. Pemain tersebut akan menjalani program perawatan intensif di bawah pengawasan tim medis tim nasional, dengan tujuan pulih dan kembali bermain secepat mungkin.”

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan tanggal pasti kembalinya Paqueta, namun surat kabar Mirror mengutip laporan ESPN Brasil yang menyebutkan bahwa pemain tersebut “secara praktis sudah tersingkir dari turnamen” dan tidak akan tersedia untuk sisa pertandingan Piala Dunia.

Timnas Brasil akan menghadapi Norwegia di babak 16 besar pada hari Minggu di East Rutherford, New Jersey, stadion yang sama tempat pertandingan final Piala Dunia akan digelar pada 19 Juli.

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